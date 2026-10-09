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2 капли на ватный диск — и протираю засаленный воротник и манжеты: верный способ очистить осенний пуховик без стирки

Опубликовано: 9 октября 2026 14:30
 Проверено редакцией
2 капли на ватный диск — и протираю засаленный воротник и манжеты: верный способ очистить осенний пуховик без стирки
2 капли на ватный диск — и протираю засаленный воротник и манжеты: верный способ очистить осенний пуховик без стирки
Городовой ру
Как почистить куртку без химчистки

Манжеты и воротник осеннего пуховика пачкаются быстрее всего — они контактируют с кожей, потом и уличной пылью. Чтобы очистить засаленные места стирать всю куртку не обязательно. Средство для решения этой проблемы есть практически у каждой женщины - это мицеллярная вода для снятия макияжа. Она устраняет грязные жирные пятна, не оставляя разводов.

Что понадобится:

  • мицеллярная вода без масла и отдушек;
  • ватные диски;
  • бумажное полотенце.

Как чистить:

Для надежности сначала проверьте реакцию с изнаночной стороны куртки. Если проблем не возникнет - переходите к лицевой стороне. Слегка смочите ватный диск мицеллярной водой (для начала достаточно 2 капель), промокните загрязнённый участок, но не трите. При необходимости замените диск и повторите еще раз.

Затем промокните обработанное место бумажным полотенцем, чтобы убрать остатки средства. Повесьте куртку сушиться в расправленном виде вдали от батареи.

Если мицеллярной воды нет, можно попробовать проделать то же самое с нашатырным спиртом. Капните на ватный диск 2 капли и обработайте засаленные места.

Важно: чистка не заменяет полноценный уход за вещью, но если времени на стирку и сушку нет, лайфхак поможет быстро справиться с загрязнениями.

Совет Марины Жуковой

Эксперт по чистоте, блогер Марина Жукова предложила упростить этот способ и сделать салфетки для чистки верхней одежды. В упаковку детских влажных салфеток она советует влить 2 ст. ложки мицеллярной воды. Они пропитаются косметическим средством. Салфетки удобнее использовать, чем ватный диск, и можно носить с собой.

Изображение создано при помощи ИИ

Ранее Городовой рассказал, как выбрать температуру для стирки.

Автор:
Артем Петров
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