2 капли на ватный диск — и протираю засаленный воротник и манжеты: верный способ очистить осенний пуховик без стирки

Манжеты и воротник осеннего пуховика пачкаются быстрее всего — они контактируют с кожей, потом и уличной пылью. Чтобы очистить засаленные места стирать всю куртку не обязательно. Средство для решения этой проблемы есть практически у каждой женщины - это мицеллярная вода для снятия макияжа. Она устраняет грязные жирные пятна, не оставляя разводов.
Что понадобится:
- мицеллярная вода без масла и отдушек;
- ватные диски;
- бумажное полотенце.
Как чистить:
Для надежности сначала проверьте реакцию с изнаночной стороны куртки. Если проблем не возникнет - переходите к лицевой стороне. Слегка смочите ватный диск мицеллярной водой (для начала достаточно 2 капель), промокните загрязнённый участок, но не трите. При необходимости замените диск и повторите еще раз.
Затем промокните обработанное место бумажным полотенцем, чтобы убрать остатки средства. Повесьте куртку сушиться в расправленном виде вдали от батареи.
Если мицеллярной воды нет, можно попробовать проделать то же самое с нашатырным спиртом. Капните на ватный диск 2 капли и обработайте засаленные места.
Важно: чистка не заменяет полноценный уход за вещью, но если времени на стирку и сушку нет, лайфхак поможет быстро справиться с загрязнениями.
Совет Марины Жуковой
Эксперт по чистоте, блогер Марина Жукова предложила упростить этот способ и сделать салфетки для чистки верхней одежды. В упаковку детских влажных салфеток она советует влить 2 ст. ложки мицеллярной воды. Они пропитаются косметическим средством. Салфетки удобнее использовать, чем ватный диск, и можно носить с собой.
Изображение создано при помощи ИИ
Ранее Городовой рассказал, как выбрать температуру для стирки.