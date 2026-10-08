90, 60, 30: как выбрать температуру стирки и какие вещи можно кипятить

От выбранной температуры стирки зависит, как долго прослужит вещь и насколько чистой она станет. Многие хозяйки выбрали стирать все при 40 градусах, но это не универсальное решение. Где-то нужна холодная вода, а где-то — почти кипяток.
30C: для деликатных тканей и свежих загрязнений
Эта температура — щадящий режим для вещей, которые не сильно загрязнены, но требуют бережного обращения.
Что стирать: шёлк, шерсть, синтетика, вещи с принтами и вышивкой, повседневная одежда после одной-двух носок.
При такой температуре ткань не садится, цвета не выцветают, механическое воздействие минимально. Но не удаляются стойкие пятна.
40C: для цветного
Этот режим подходит для большинства повседневных вещей.
Что стирать: цветное хлопковое и льняное бельё, одежда из смешанных тканей, синтетика обычной степени загрязнения.
Активные компоненты порошков и гелей начинают работать именно с 40 градусов. Но эта температура не дезинфицирует.
60C: для гигиены и плотных тканей
Это температура очищает и обеззараживает. Если в доме кто-то болеет, стирка при 60C обязательна для его вещей.
Что стирать: белое и цветное постельное бельё, полотенца, кухонные салфетки, сильно загрязнённая одежда из хлопка, детские вещи, верхняя одежда.
Порошок работает максимально эффективно, уничтожаются бактерии и пылевые клещи.
90C: режим кипячения для белого хлопка
Эту температуру используют редко и только для вещей, которые ее выдержат.
Что стирать: сильно загрязнённое белое хлопковое бельё, льняные изделия, засаленные кухонные полотенца, для дезинфекции.
Максимальная гигиена и удаление застарелых загрязнений. Но совсем не подходит для синтетики, шерсти и шелка.
Важно учитывать:
- Пятна крови и белковые загрязнения нельзя стирать в горячей воде. Белок при нагревании сворачивается, и пятно «закрепляется» навсегда. Такие пятна сначала обрабатывают прохладной водой.
- Гели для стирки и порошки работают по-разному. Гели с энзимами лучше проявляют себя при 50C, а обычный порошок требует 60C для эффективной стирки.
- Всегда проверяйте ярлык. Именно значок на этикетке, а не тип ткани, определяет, при какой температуре можно стирать вещь.