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90, 60, 30: как выбрать температуру стирки и какие вещи можно кипятить

Опубликовано: 8 октября 2026 14:30
 Проверено редакцией
90, 60, 30: как выбрать температуру стирки и какие вещи можно кипятить
90, 60, 30: как выбрать температуру стирки и какие вещи можно кипятить
Городовой ру
Многие хозяйки выбрали стирать все при 40 градусах, но это не универсальное решение

От выбранной температуры стирки зависит, как долго прослужит вещь и насколько чистой она станет. Многие хозяйки выбрали стирать все при 40 градусах, но это не универсальное решение. Где-то нужна холодная вода, а где-то — почти кипяток.

30C: для деликатных тканей и свежих загрязнений

Эта температура — щадящий режим для вещей, которые не сильно загрязнены, но требуют бережного обращения.

Что стирать: шёлк, шерсть, синтетика, вещи с принтами и вышивкой, повседневная одежда после одной-двух носок.
При такой температуре ткань не садится, цвета не выцветают, механическое воздействие минимально. Но не удаляются стойкие пятна.

40C: для цветного

Этот режим подходит для большинства повседневных вещей.

Что стирать: цветное хлопковое и льняное бельё, одежда из смешанных тканей, синтетика обычной степени загрязнения.
Активные компоненты порошков и гелей начинают работать именно с 40 градусов. Но эта температура не дезинфицирует.

60C: для гигиены и плотных тканей

Это температура очищает и обеззараживает. Если в доме кто-то болеет, стирка при 60C обязательна для его вещей.

Что стирать: белое и цветное постельное бельё, полотенца, кухонные салфетки, сильно загрязнённая одежда из хлопка, детские вещи, верхняя одежда.
Порошок работает максимально эффективно, уничтожаются бактерии и пылевые клещи.

90C: режим кипячения для белого хлопка

Эту температуру используют редко и только для вещей, которые ее выдержат.

Что стирать: сильно загрязнённое белое хлопковое бельё, льняные изделия, засаленные кухонные полотенца, для дезинфекции.
Максимальная гигиена и удаление застарелых загрязнений. Но совсем не подходит для синтетики, шерсти и шелка.

Важно учитывать:

  • Пятна крови и белковые загрязнения нельзя стирать в горячей воде. Белок при нагревании сворачивается, и пятно «закрепляется» навсегда. Такие пятна сначала обрабатывают прохладной водой.
  • Гели для стирки и порошки работают по-разному. Гели с энзимами лучше проявляют себя при 50C, а обычный порошок требует 60C для эффективной стирки.
  • Всегда проверяйте ярлык. Именно значок на этикетке, а не тип ткани, определяет, при какой температуре можно стирать вещь.
Автор:
Артем Петров
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