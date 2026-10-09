Что ждет водителей в октябре 2026: налоги, бензин, ОСАГО — главное

Что действительно стоит знать всем водителям

Октябрь принесет автомобилистам несколько важных новостей — от сезонной смены топлива до продления экспортного запрета. Часть слухов о новых штрафах оказалась обычным фейком, а вот налоговые уведомления и камеры на ОСАГО — это уже реальность.

Штрафы: слухи и реальность

Сообщения о резком росте штрафов с 1 октября — выдумка. Повышение в 1,5 раза произошло еще в январе 2025 года, и с тех пор ничего не менялось. Никаких новых поправок в октябре 2026 года не вступило в силу, подчеркивает источник.

Сезонный бензин и экспорт топлива

С 1 октября в средней полосе на АЗС должно появиться межсезонное топливо, которое легче испаряется и упрощает запуск мотора в холод. На практике это рекомендация ГОСТа, а не жесткое требование — отдельных колонок с маркировкой искать не стоит.

Параллельно правительство продлило запрет на экспорт дизеля и газойлей до 31 октября — чтобы на внутреннем рынке хватало топлива.

Налоги и камеры: что делать сейчас

Вот краткий чек-лист, чтобы не попасть на пени и приставов:

проверьте личный кабинет на Госуслугах — налоговое уведомление за 2025 год должно прийти до конца октября;

оплатите транспортный налог до 1 декабря, иначе долг спишут с карты в внесудебном порядке;

убедитесь, что полис ОСАГО действителен — камеры на отсутствие страховки уже готовы к запуску, фактическое включение ожидается во втором квартале 2027 года.

Вывод

Большинство октябрьских изменений касаются не штрафов, а организационных моментов — топлива, налогов и подготовки к запуску камер. Если вовремя проверить уведомления и следить за сроком ОСАГО, неприятных сюрпризов можно избежать.

Мнение россиян

«Про новые штрафы слышал трижды за неделю — и все три раза это оказались пустые слухи, уже не верю таким рассылкам», - рассказал Олег из Пензы. «Налог пришел на Госуслуги, оплатил сразу — проще закрыть вопрос, чем потом разбираться с приставами», - отметил Валентин Петрович из Москвы. «Запрет на экспорт дизеля продлевают каждый месяц, но цены на заправке почему-то не радуют», - прокомментировала ситуацию Ирина из Саранска.

Читайте также:

Авторынок готовится к ценовому рывку: какие автомобили подорожают и насколько

Как очистить дымоход от нагара и сажи — без ерша и химии: простой способ

Правила приема в вузы меняются: как абитуриенту подготовиться к 2027 году