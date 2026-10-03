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Как очистить дымоход от нагара и сажи — без ерша и химии: простой способ

Опубликовано: 3 октября 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Как очистить дымоход от нагара и сажи — без ерша и химии: простой способ
фото Global Look Press
Как уберечься от проблем из-за сажи

Перед холодами хозяевам домов с печным отоплением стоит проверить дымоход. Сажа на стенках трубы портит тягу и легко загорается — это реальная угроза.

Простую профилактику можно сделать своими силами, но при сильном загрязнении лучше не рисковать и позвать специалистов.

Что даёт скопление сажи

  • падает тяга — топливо сгорает хуже;
  • растёт опасность пожара;
  • печь греет слабее.

Быстрый способ профилактики

Иногда используют осиновые дрова: после обычной растопки, когда пламя уже устойчивое, в топку добавляют осину. Сильный жар помогает прогреть трубу и частично убрать нагар. Но это не полноценная чистка — только мера поддержки.

Важные правила безопасности

Не оставляйте печь без присмотра, держите рядом огнетушитель или ведро с водой. Если слой сажи толстый, осина может спровоцировать возгорание. В таких случаях механическая или профессиональная чистка обязательна.

Профилактика спасает от неприятностей, но не заменяет полноценную очистку. Лучше заранее проверить дымоход, чем потом бороться с последствиями.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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