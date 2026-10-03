Как очистить дымоход от нагара и сажи — без ерша и химии: простой способ

Перед холодами хозяевам домов с печным отоплением стоит проверить дымоход. Сажа на стенках трубы портит тягу и легко загорается — это реальная угроза.
Простую профилактику можно сделать своими силами, но при сильном загрязнении лучше не рисковать и позвать специалистов.
Что даёт скопление сажи
- падает тяга — топливо сгорает хуже;
- растёт опасность пожара;
- печь греет слабее.
Быстрый способ профилактики
Иногда используют осиновые дрова: после обычной растопки, когда пламя уже устойчивое, в топку добавляют осину. Сильный жар помогает прогреть трубу и частично убрать нагар. Но это не полноценная чистка — только мера поддержки.
Важные правила безопасности
Не оставляйте печь без присмотра, держите рядом огнетушитель или ведро с водой. Если слой сажи толстый, осина может спровоцировать возгорание. В таких случаях механическая или профессиональная чистка обязательна.
Профилактика спасает от неприятностей, но не заменяет полноценную очистку. Лучше заранее проверить дымоход, чем потом бороться с последствиями.
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