Золотая осень на бегу: в Павловском парке пройдет традиционный осенний забег

Октябрь — лучшее время для пробежек на свежем воздухе.

4 октября Павловский парк снова наполнится спортивным азартом. Здесь пройдет традиционный «Осенний Павловский забег», рассказали в канале музея.

Около 2 500 любителей бега и активного образа жизни соберутся вместе, чтобы закрыть летний сезон и насладиться красотой одного из крупнейших пейзажных парков Европы.

Дистанции для каждого: от новичков до профи

Организаторы подготовили три классических маршрута:

3 км — легкая дистанция для начинающих, любителей неспешного бега и семейных выходов.

— легкая дистанция для начинающих, любителей неспешного бега и семейных выходов. 10 км — отличный выбор для тех, кто регулярно тренируется и хочет проверить свои силы.

— отличный выбор для тех, кто регулярно тренируется и хочет проверить свои силы. 21,1 км (полумарафон) — серьезный вызов для опытных атлетов.

Трассы в Павловске преимущественно грунтовые и ровные, без резких перепадов высот. Это идеальное место, чтобы установить личный рекорд или просто пробежать в удовольствие.

Живописный маршрут среди золотой листвы

Главный спортивный городок и старт расположатся на Площади Гуляний. Маршруты проложены по широким парковым аллеям: Ботанической, Пильбашенной, Старосильвийской и Новосильвийской, а также по Английской и Бельведерной дорогам.

Бегунов ждут открыточные виды на старинные павильоны, чистый лесной воздух и шорох осенней листвы под кроссовками. На финише участников традиционно ждут памятные медали, электронный хронометраж и горячий чай для восстановления сил.

Комфорт и безопасность

Всё продумано до мелочей. В стартовом городке установят раздевалки, биотуалеты и камеры хранения. На протяжении всего события будут дежурить бригады скорой помощи и служба охраны, чтобы праздник прошел безопасно и организованно.

Парк открыт и для любителей тишины

Если вы не планируете бежать, а просто хотите прогуляться в выходной день — смело приезжайте. Павловский парк огромен, и места хватит всем.

Спортсмены побегут строго по размеченным аллеям. При этом самые популярные места для спокойного отдыха останутся свободными от забега:

Придворцовая часть;

живописные берега реки Славянки;

районы Большой Звезды и Белой Березы.

Шум соревнований не помешает тем, кто пришел покормить ручных белок или полюбоваться дворцовой архитектурой.

Полезная информация

Когда: 4 октября (воскресенье).

4 октября (воскресенье). Время: старт в 09:00, закрытие трассы и финиш — в 14:00.

старт в 09:00, закрытие трассы и финиш — в 14:00. Как добраться: удобнее всего на электричке от Витебского вокзала или станции «Купчино» до станции «Павловск» (вход в парк прямо напротив вокзала). Также от станций метро «Московская» и «Купчино» ходят маршрутки и автобусы.

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