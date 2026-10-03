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Золотая осень на бегу: в Павловском парке пройдет традиционный осенний забег

Опубликовано: 3 октября 2026 13:36
 Проверено редакцией
Золотая осень на бегу: в Павловском парке пройдет традиционный осенний забег
Золотая осень на бегу: в Павловском парке пройдет традиционный осенний забег
Global Look Press / Semen Likhodeev / Russian Look
Октябрь — лучшее время для пробежек на свежем воздухе.

4 октября Павловский парк снова наполнится спортивным азартом. Здесь пройдет традиционный «Осенний Павловский забег», рассказали в канале музея.

Около 2 500 любителей бега и активного образа жизни соберутся вместе, чтобы закрыть летний сезон и насладиться красотой одного из крупнейших пейзажных парков Европы.

Дистанции для каждого: от новичков до профи

Организаторы подготовили три классических маршрута:

  • 3 км — легкая дистанция для начинающих, любителей неспешного бега и семейных выходов.
  • 10 км — отличный выбор для тех, кто регулярно тренируется и хочет проверить свои силы.
  • 21,1 км (полумарафон) — серьезный вызов для опытных атлетов.

Трассы в Павловске преимущественно грунтовые и ровные, без резких перепадов высот. Это идеальное место, чтобы установить личный рекорд или просто пробежать в удовольствие.

Живописный маршрут среди золотой листвы

Главный спортивный городок и старт расположатся на Площади Гуляний. Маршруты проложены по широким парковым аллеям: Ботанической, Пильбашенной, Старосильвийской и Новосильвийской, а также по Английской и Бельведерной дорогам.

Бегунов ждут открыточные виды на старинные павильоны, чистый лесной воздух и шорох осенней листвы под кроссовками. На финише участников традиционно ждут памятные медали, электронный хронометраж и горячий чай для восстановления сил.

Комфорт и безопасность

Всё продумано до мелочей. В стартовом городке установят раздевалки, биотуалеты и камеры хранения. На протяжении всего события будут дежурить бригады скорой помощи и служба охраны, чтобы праздник прошел безопасно и организованно.

Парк открыт и для любителей тишины

Если вы не планируете бежать, а просто хотите прогуляться в выходной день — смело приезжайте. Павловский парк огромен, и места хватит всем.

Спортсмены побегут строго по размеченным аллеям. При этом самые популярные места для спокойного отдыха останутся свободными от забега:

  • Придворцовая часть;
  • живописные берега реки Славянки;
  • районы Большой Звезды и Белой Березы.

Шум соревнований не помешает тем, кто пришел покормить ручных белок или полюбоваться дворцовой архитектурой.

Полезная информация

  • Когда: 4 октября (воскресенье).
  • Время: старт в 09:00, закрытие трассы и финиш — в 14:00.
  • Как добраться: удобнее всего на электричке от Витебского вокзала или станции «Купчино» до станции «Павловск» (вход в парк прямо напротив вокзала). Также от станций метро «Московская» и «Купчино» ходят маршрутки и автобусы.

Ранее «Городовой» рассказывал, кто на самом деле правил в Строгановском дворце.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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