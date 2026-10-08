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Авторынок готовится к ценовому рывку: какие автомобили подорожают и насколько

Опубликовано: 8 октября 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Авторынок готовится к ценовому рывку: какие автомобили подорожают и насколько
фото legion-media
Что ждет авторынок в ближайшее время

Рынок автомобилей штормит: впереди рост утильсбора, льготные кредиты исчерпаны, а на вторичке не хватает хороших машин. Разбираемся, к чему готовиться и как действовать.

Кого ударит подорожание сильнее

Больше всего цены вырастут на мощные импортные авто и машины по параллельному импорту.

Например, для моделей 1–2 л и 160–190 л. с. утильсбор подрастёт до 990 тысяч рублей — это добавит к цене 100–150 тысяч. Ввозимые физлицами иномарки с пробегом станут дороже на 400 тысяч рублей.

Зато авто с мотором до 160 л. с. почти не пострадают: для них сбор останется льготным — 3400 рублей (новые) и 5200 рублей (с пробегом).

Чего ждать в ближайшие месяцы

Резкого скачка цен с января не предвидится: продавцы будут растягивать подорожание, чтобы не потерять клиентов. Дилеры ещё распродадут остатки — в стране скопилось 350–400 тысяч новых машин. Основной рост цен почувствуется ближе к марту, когда закончатся старые запасы.

Сильнее всего подорожают премиум и параллельный импорт, слабее — отечественные и локализованные модели.

Практичные советы: на что обратить внимание

  • Успейте оформить и оплатить заказ на авто за рубежом до конца 2026 года — так получится закрыть сделку по текущим ставкам.
  • Смотрите в сторону авто с двигателем до 160 л. с.: для них льготы сохраняются.
  • Если нужен кредит, ищите субсидированные программы от дилеров и производителей — там ставки заметно ниже.
  • На вторичке будьте особенно внимательны: кредиты дорогие (22–25% годовых), а хороших авто до пяти лет мало. Выгоднее брать при крупном взносе — от 50–60%.

Короткий вывод

Перемены на авторынке неизбежны, но продуманный подход помогает снизить риски. Главное — следить за сроками, сравнивать варианты и не торопиться с решением.

Мнение экспертов

«Локализация стала условием выживания: автопроизводители будут выпускать версии с маломощными моторами специально для нашего рынка», — считает Дмитрий Матвеев.

«Бюджетный сегмент ждёт охлаждение: государство сокращает нерыночную поддержку, чтобы сдерживать инфляцию», — отмечает Андрей Еременко.

«Дилеры начнут сокращать ассортимент: первыми уйдут китайские марки без местного производства — переплачивать за них покупатели не захотят», — прогнозирует Дмитрий Матвеев.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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