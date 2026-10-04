Выбираем тушенку правильно — мясо и ГОСТ: сколько должно быть и что означает

Надпись «ГОСТ» на банке нередко создаёт ощущение стопроцентной надёжности, но это скорее ориентир, чем гарантия идеального продукта.
Даже если две банки соответствуют одному стандарту, содержимое может заметно различаться — и дело тут в нюансах, которые как раз и стоит замечать.
Что значат цифры на этикетке
ГОСТ 32125-2013 фиксирует чёткие рамки: в тушёнке высшего сорта должно быть не менее 58% мяса и жира, в первом — не менее 56%.
Важно: проценты включают и жир, а не только чистую мякоть.
Настоящая разница между сортами — в качестве сырья: для высшего сорта доля соединительной ткани не должна превышать 6%, для первого — допускается до 14%. При этом требования к белку (не менее 15%) и жиру (не более 17%) одинаковы для обоих сортов.
Практичный совет: на что смотреть у полки
Чтобы не гадать, что внутри, держите в голове короткий ориентир:
- название — только «говядина тушёная», без расплывчатых формулировок;
- маркировка — ищите именно ГОСТ 32125-2013, а не просто слово «ГОСТ»;
- пищевая ценность — белка не меньше 15 г, жира не больше 17 г на 100 г;
- упаковка — без вмятин, ржавчины, вздутий и подтёков.
Вывод
ГОСТ задаёт базовые требования, но не делает все банки одинаковыми. Чтобы не переплачивать за жилы и лишний жир, важно смотреть не на крупные буквы, а на конкретные цифры и состояние упаковки. Внимательный выбор реально помогает найти достойный продукт.
Мнение россиян
«Раньше брала тушёнку только по надписи “ГОСТ”, а потом разочаровалась — внутри одни жилы. Теперь смотрю на сорт и белок», — делится Ирина из Самары.
«Для меня главное — чтобы банка была целая и срок нормальный, а цифры на этикетке здорово помогают отсеять откровенный брак», — отмечает Алексей из Екатеринбурга.
«Однажды попалась тушёнка первого сорта, но с отличным составом — мяса было больше, чем в некоторых банках высшего. Теперь не гонюсь за “высшим”, а сравниваю показатели», — рассказывает Марина из Казани.
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