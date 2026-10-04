Выбираем тушенку правильно — мясо и ГОСТ: сколько должно быть и что означает

Как выбрать тушенку, которая не разочарует

Надпись «ГОСТ» на банке нередко создаёт ощущение стопроцентной надёжности, но это скорее ориентир, чем гарантия идеального продукта.

Даже если две банки соответствуют одному стандарту, содержимое может заметно различаться — и дело тут в нюансах, которые как раз и стоит замечать.

Что значат цифры на этикетке

ГОСТ 32125-2013 фиксирует чёткие рамки: в тушёнке высшего сорта должно быть не менее 58% мяса и жира, в первом — не менее 56%.

Важно: проценты включают и жир, а не только чистую мякоть.

Настоящая разница между сортами — в качестве сырья: для высшего сорта доля соединительной ткани не должна превышать 6%, для первого — допускается до 14%. При этом требования к белку (не менее 15%) и жиру (не более 17%) одинаковы для обоих сортов.

Практичный совет: на что смотреть у полки

Чтобы не гадать, что внутри, держите в голове короткий ориентир:

название — только «говядина тушёная», без расплывчатых формулировок;

маркировка — ищите именно ГОСТ 32125-2013, а не просто слово «ГОСТ»;

пищевая ценность — белка не меньше 15 г, жира не больше 17 г на 100 г;

упаковка — без вмятин, ржавчины, вздутий и подтёков.

Вывод

ГОСТ задаёт базовые требования, но не делает все банки одинаковыми. Чтобы не переплачивать за жилы и лишний жир, важно смотреть не на крупные буквы, а на конкретные цифры и состояние упаковки. Внимательный выбор реально помогает найти достойный продукт.

Мнение россиян

«Раньше брала тушёнку только по надписи “ГОСТ”, а потом разочаровалась — внутри одни жилы. Теперь смотрю на сорт и белок», — делится Ирина из Самары. «Для меня главное — чтобы банка была целая и срок нормальный, а цифры на этикетке здорово помогают отсеять откровенный брак», — отмечает Алексей из Екатеринбурга. «Однажды попалась тушёнка первого сорта, но с отличным составом — мяса было больше, чем в некоторых банках высшего. Теперь не гонюсь за “высшим”, а сравниваю показатели», — рассказывает Марина из Казани.

Читайте также:

Ozon изменил плату за одну услугу: вот что изменилось для покупателей и продавцов

Какая инфляция ожидается в России по итогам 2026 года: прогноз на фоне ситуации с бензином

Правила приема в вузы меняются: как абитуриенту подготовиться к 2027 году