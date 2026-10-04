Отрезок от Московского до Витебского уходит на ремонт: где водителям искать пути объезда

С 5 октября на Благодатной улице стартует ремонт, поэтому проехать привычным маршрутом станет сложнее.
Где именно введут ограничения?
Работы развернутся в Московском районе. Сложности возникнут на отрезке Благодатной улицы — от Московского проспекта до Витебского проспекта. Движение транспорта здесь будет существенно ограничено.
Сколько продлятся работы?
Терпением придется запастись больше чем на месяц. Дорожники планируют завершить ремонт только к 8 ноября, сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.
Зачем нужен ремонт?
В этот раз взялись за проблемную зону — дорожное покрытие возле трамвайных путей. Стыки рельсов и асфальта разбиваются быстрее всего. Это создает постоянную тряску, портит подвеску машин и замедляет весь поток.
Обновление полотна сделает проезд через рельсы более плавным и безопасным.
Как объехать и что учесть?
В часы пик на Благодатной и соседних перекрестках неизбежно вырастут пробки.
Чтобы не терять время, держите в голове несколько простых советов:
- Альтернативные маршруты. Для объезда лучше заранее выбирать параллельные улицы — например, Кузнецовскую, Бассейную или улицу Типанова.
- Внимание на щиты. В районе ремонта установят временные знаки и информационные схемы со стрелками объезда.
- Запас по времени. Если этот маршрут — ваша ежедневная дорога на работу, закладывайте на поездку дополнительные 15–20 минут и сверяйтесь с навигатором перед стартом.
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