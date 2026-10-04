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Отрезок от Московского до Витебского уходит на ремонт: где водителям искать пути объезда

Опубликовано: 4 октября 2026 11:42
 Проверено редакцией
Отрезок от Московского до Витебского уходит на ремонт: где водителям искать пути объезда
Отрезок от Московского до Витебского уходит на ремонт: где водителям искать пути объезда
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Петербургских автомобилистов ждут новые дорожные неудобства на юге города.

С 5 октября на Благодатной улице стартует ремонт, поэтому проехать привычным маршрутом станет сложнее.

Где именно введут ограничения?

Работы развернутся в Московском районе. Сложности возникнут на отрезке Благодатной улицы — от Московского проспекта до Витебского проспекта. Движение транспорта здесь будет существенно ограничено.

Сколько продлятся работы?

Терпением придется запастись больше чем на месяц. Дорожники планируют завершить ремонт только к 8 ноября, сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Зачем нужен ремонт?

В этот раз взялись за проблемную зону — дорожное покрытие возле трамвайных путей. Стыки рельсов и асфальта разбиваются быстрее всего. Это создает постоянную тряску, портит подвеску машин и замедляет весь поток.

Обновление полотна сделает проезд через рельсы более плавным и безопасным.

Как объехать и что учесть?

В часы пик на Благодатной и соседних перекрестках неизбежно вырастут пробки.

Чтобы не терять время, держите в голове несколько простых советов:

  • Альтернативные маршруты. Для объезда лучше заранее выбирать параллельные улицы — например, Кузнецовскую, Бассейную или улицу Типанова.
  • Внимание на щиты. В районе ремонта установят временные знаки и информационные схемы со стрелками объезда.
  • Запас по времени. Если этот маршрут — ваша ежедневная дорога на работу, закладывайте на поездку дополнительные 15–20 минут и сверяйтесь с навигатором перед стартом.

Ранее «Городовой» рассказывал, что вестибюль «Площади Александра Невского 1» уходит на особый режим до декабря.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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