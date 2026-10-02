Вход дозированный, интервалы плавающие: вестибюль «Площади Александра Невского 1» уходит на особый режим до декабря

С 5 октября жителей и гостей Петербурга ждут сразу несколько важных транспортных изменений.

«Площадь Александра Невского 1»: вход в метро по вечерам ограничат

На станции метро «Площадь Александра Невского 1» (зеленая ветка) начинается плановый капитальный ремонт эскалатора. Из-за этого вестибюль временно изменит график работы, сообщили в подземке.

Когда действуют ограничения: с 5 октября по 11 декабря по будням.

с 5 октября по 11 декабря по будням. В какое время: в самый вечерний час пик — с 17:50 до 19:00.

В этот период зайти на станцию будет сложнее — двери могут периодически прикрывать, чтобы на платформе и эскалаторах не скапливалась опасная толпа. Если пассажиров будет слишком много, интервал ограничений могут сдвинуть.

Автобус № 2МБ: поедет дальше, а ждать придется меньше

Хорошие новости для жителей новых кварталов в районе Михайловской дороги и Шуваловского парка. Маршрут автобуса № 2МБ продлили, чтобы людям было проще добираться от метро до дома.

Теперь автобус курсирует от Михайловской дороги прямо по Новокузнецкой улице до новой конечной остановки «Улица Тимура Сиразетдинова», сообщили в Комитете по транспорту города.

Кроме того, на линию выпустили дополнительные машины. В часы пик интервалы между рейсами сократятся с 19 до 15 минут. Ждать на остановках в холодную осеннюю погоду придется заметно меньше.

В Каменке появятся две новые остановки

Из-за активной застройки Приморского и Выборгского районов город добавляет новые точки посадки для общественного транспорта. С 5 октября начинают работать две остановки:

«Михайловская дорога, угол Новокузнецкой улицы» — здесь будет останавливаться автобус № 221 (если ехать от Тихоокеанской улицы в сторону дороги в Каменку).

— здесь будет останавливаться автобус (если ехать от Тихоокеанской улицы в сторону дороги в Каменку). «Дорога в Каменку, угол Новокузнецкой улицы» — остановка для автобусов № 173 и № 221 (по пути от Михайловской дороги к Парашютной улице).

Благодаря этому путь пешком до ближайшей остановки для жителей соседних домов станет существенно короче.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург пробивает путь к новым станциям.