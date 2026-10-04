Свеклу скупаю, готовлю большими сковородками — семья подсела, вкуснота необыкновенная

Готовится за 15 минут, а вкусна и горячей, и холодной.

Эту закуску я когда-то обходила стороной, а теперь готовлю большими сковородками. Семья подсела так, что свеклу не успеваю покупать. Готовится быстро, из простых продуктов, а вкус — хоть на праздничный стол, хоть на ужин.

Как готовить свекольную закуску с квашеной капустой

Свеклу (350 г) отварите до готовности и нарежьте соломкой. Лук (250 г) нашинкуйте полукольцами и обжарьте на растительном масле до лёгкого румянца. Добавьте квашеную капусту (200 г) и жарьте ещё 5 минут, помешивая. Затем отправьте в сковороду консервированный зелёный горошек (120 г), прогрейте пару минут. Теперь очередь свеклы: выложите её к овощам, посолите, поперчите, добавьте чайную ложку зиры. Жарьте всё вместе 2 минуты. В конце щедро посыпьте укропом и петрушкой. Закуска готова.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова признаётся, что раньше не понимала, зачем тратить время на свекольные закуски, но однажды попробовала — и остановиться не смогла. Теперь она делает её дважды в неделю. Совет от автора: не пропускайте зиру, она придаёт блюду необычную нотку. А если квашеная капуста слишком кислая, добавьте щепотку сахара. И дайте закуске настояться пару часов — вкус станет ярче.

Закуска хороша и горячей, и холодной. Простая, доступная и очень аппетитная.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Домашние колбаски сочнее магазинных: готовлю за 5 минут, без плиты и духовки

Все смешала и в духовку: осеннее яблочное печенье с лимоном за 5 минут замеса

Делаю так, и все блюда из фарша в 100 раз вкуснее — простой прием от бабушки, проверенный годами