В СССР тоже строили «человейники»: современным застройщикам до них, как до Луны и обратно

Это вам не «Дурдом-Солнышко» в Мурино.

Современные жилые кварталы часто называют «человейниками» — громоздкими многоэтажками, в которых уплотнение стало нормой.

Но один из самых масштабных примеров такого жилья появился вовсе не в XXI веке, а в 1986 году. Речь о знаменитом доме на Большой Тульской улице в Москве — колоссальном жилом комплексе, получившем прозвища «лежачий небоскрёб», «дом-корабль» и «дом атомщиков».

Это здание впечатляет не только размерами, но и внешним видом, отсылающим к брутальной эстетике позднесоветской архитектуры.

Его длина — около 400 метров, высота — 14 этажей, а количество квартир превышает 980. Таким образом, под одной крышей может проживать столько же людей, сколько в небольшом городе.

Архитектура масштаба атомной отрасли

Строительство началось в 1972 году и растянулось на полтора десятилетия. Интересно, что вторую очередь достраивали уже после заселения первой части.

Дом возводился Министерством среднего машиностроения СССР — ведомством, отвечавшим за атомную промышленность. Главным прорабом был Владимир Бабад, ранее занимавшийся строительством реакторов. Возможно, благодаря этому здание обладает исключительной сейсмостойкостью.

Прозвище «дом атомщиков» закрепилось именно из-за ведомственной принадлежности и специфической инженерии: в доме установлена сложная система водоснабжения с множеством стояков, что иногда позволяет жильцам отключать воду соседям. Отмечались и архитектурные странности — например, помещения с окнами, но без полноценного входа.

Без двора, но с магазинами и банками

В доме девять подъездов, в некоторых секциях расположены двухуровневые квартиры. Двор как таковой отсутствует — первый этаж отдан под коммерческие помещения: здесь находятся магазины, банки, офисы. Всё это придаёт дому сходство с небольшим городом, встроенным в одну конструкцию.

Ещё одно прозвище — «дом-корабль» — связано с его внешним видом. Когда рядом ещё не было других высоток, здание на фоне неба действительно напоминало плывущий лайнер.

Хотя критики архитектуры считают, что с лайнером его роднит разве что масштаб — визуально здание остаётся тяжеловесным, как и многие жилые объекты позднесоветского периода.

Сегодня квартиру в этом доме можно приобрести примерно за 20 миллионов рублей, судя по объявлениям в открытых источниках. Несмотря на возраст и спорную эстетику, дом на Большой Тульской остаётся уникальным примером архитектурного максимализма.