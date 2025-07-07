Арсений и компания: где найти всех зайцев в Петропавловской крепости и что они символизируют

Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге расположена на Заячьем острове.

По легенде, когда царь Петр I вступил на берег этого острова, ему на сапог прыгнул заяц, спасающийся от наводнения. С тех пор остров и получил свое “заячье” имя.

Краевед М.И. Пыляев писал, что ранее здесь было финское поселение под названием Енисари, что тоже переводится как заячий остров.

Зайцы как символ: памятники ушастым в Петропавловской крепости

Как пишет канал «Дама с чемоданом», в память о зайцах, которые здесь водились раньше, в Петропавловской крепости установлены несколько фигур зайцев разного размера.

Зайчик Арсений. Первый зайчик, встречающий у входа в Петропавловскую крепость у Иоанновского моста — маленький зайчик Арсений.

Его фигурка размером всего 58 см установлена на деревянных сваях. Он появился здесь в 2003 году, в год празднования 300-летия Санкт-Петербурга. При открытии этот памятник получил название “Зайчик, спасшийся от наводнения”, а имя Арсений — по созвучию со словом Енисари.

Группа из 5 зайчат.Тему спасения от наводнения продолжает и группа из 5 зайчат у Иоанновского равелина.

Большой заяц у магазина сувениров. Тут же стоит еще один заяц, он большой, размером с человека.

Зайцы-путешественники: миграция скульптур по крепости

Интересно, что зайцы в Петропавловской крепости периодически мигрируют. И большой заяц не всегда стоял на том месте, где сейчас, и другие композиции тоже.

Заяц у Петровских ворот справа. В глубине острова и у следующих ворот сразу справа можно встретить еще одного зайца — он тоже большого размера, более светлый по цвету, и стоит тоже у магазина сувениров.

Модный заяц у Инженерного дома. Он одет в костюм петровских времен и показывает знак V. Сидит на скамейке у Инженерного дома. Этого зайчика можно передвигать, чтобы сделать удачные фотографии с ним.

Зайчик у Нарышкина бастиона. Еще один зайчик поселился рядом с VR-квестом “Побег из тюрьмы”. Он среднего размера и очень очаровательный.

Всего получается 10 зайчиков в виде скульптур. Но это еще не все. В самой Петропавловской крепости можно увидеть зайцев из камней. Их минимум два.