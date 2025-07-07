«Город грусти, дождей, культуры, изысканности и загнивания»: кинокритик объяснил, какие фильмы лучше всего передают дух Петербурга

Портал «Городовой» задал кинокритику Александру Шпагину, пожалуй, самый лирический из всех возможных вопросов: какие фильмы точнее всего передают дух Санкт-Петербурга?

Ответ получился — как сам Петербург, немного печальным, лиричным и полным сравнений со столицей.

«Это город грусти, дождей, культуры, изысканности и загнивания, в отличие от развеселой, эклектичной Москвы», — сразу обозначает Шпагин. И тут же поясняет: эклектика, хаос, шум — это всё столичному базару к лицу. Петербургу — нет.

Потому Ленфильм, по его словам, всегда тяготел к правде, к документальной стилистике, к «экзистенциальности и интеллигентности».

Комедий на студии почти не снимали. Да и редкая «Блондинка за углом» родилась вопреки правилам.

Хрестоматийный пример — «Осенний марафон». Изначально он задумывался как московская история. Но в какой-то момент стало ясно: «опоздания из-за мостов» работают только в Северной столице. И вся картина сместилась туда, в город, где «печальная комедия» звучит органично.

Другой случай — обратный: «Блондинку за углом» пытались снимать в Питере, но всё кричало «не то!», и локацию поменяли на Москву. Контраст получился символичным: фильмы начали говорить не только о людях, но и о самих городах.

«Дух Питера, конечно, идеально передают “Улицы разбитых фонарей”. Ночной Питер тогда был страшноватее Москвы», — вспоминает Шпагин. Он подчёркивает, что в 90-е Петербург сильно отставал по темпам перемен: пробок не было, зато и супермаркетов почти не было. «Я пришел в некоторый ужас, насколько же он отстал».

А вот новый Петербург, как считает критик, начался с фильма «Питер FM». С ним стартовала эра гламура, притом неожиданно.

Александр Шпагин Кинокритик «Я сразу понял, что пришли враги».

В 2010-х этот жанр станет доминирующим, а Питер — фоном для полуглянцевых историй. Но, по мнению Шпагина, магия была уже не та.

Как антипод «Я шагаю по Москве», критик называет «День солнца и дождя» — фильм-прощание с шестидесятыми.

Вот такой Петербург — то затянутый серым, то гордо-грустный, то резкий и отстранённый. И, если верить Шпагину, по-настоящему снять его можно лишь местным жителям, осознающим дух города.