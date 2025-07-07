«Не хотят «якоря»: упадут ли цены на недвижимость из-за отказа молодежи от собственного жилья

Будущие поколения предпочитают аренду, а не покупку жилья в ипотеку.

Поколение Z, или зумеры, уже сегодня меняют рынок жилья и задают новые стандарты, которые будут влиять на недвижимость в ближайшие 5–10 лет.

Это молодые люди, выросшие в цифровую эпоху, для которых квартира — не просто место для сна, а полноценное «умное пространство», где все подстроено под их стиль жизни.

Эксперты считают, что зумеры не будут покупать жилье и жить в арендованной недвижимости.

Почему зумеры выбирают аренду, а не покупку?

Президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская пояснила «Городовому», почему молодежь не идет по стопам своих родителей.

Елена Ковалерова-Павловская Риелтор «Это связано с изменением экономических условий, культурных установок и образа жизни. Многие родители миллениалов и зумеров получили квартиры бесплатно (через приватизацию в 1990-х) или унаследовали их от советских родственников. Из-за этого: не сформировалась привычка годами копить на жилье — если предыдущие поколения не проходили через тяжелую ипотеку, их дети не видят в этом необходимости. Нет финансовой дисциплины – если жилье «упало с неба», зачем напрягаться?» — говорит эксперт.

Гибкость и мобильность

По словам риелтора, современные молодые люди часто меняют работу и город — удаленка и фриланс позволяют им жить где угодно. Они путешествуют и пробуют разные страны – аренда дает свободу, а ипотека — привязывает.

«Не хотят «якоря» — покупка квартиры означает долгие кредитные обязательства, а зумеры избегают долгосрочных обязательств. Высокие цены на жилье — тоже одна из причин. В крупных городах квартиры недоступны без огромной ипотеки, а многих нет возможности накопить на первый взнос. Кроме того, поколение, выросшее после кризисов, боится долгов», — объясняет эксперт.

Владение недвижимостью – уходящий тренд?

В США и Европе тренд на свое жилье ушел уже давно. Елена считает, что Россия идет по тому же пути – если раньше квартира была главной целью, то теперь это лишь один из вариантов.

Как это повлияет на рынок недвижимости?

По словам эксперта, если большинство зумеров и альфа предпочтут аренду, то квартиры будут приобретать инвесторы.

«Спрос на дешевое жилье упадет — зачем брать «однушку» в ипотеку, если можно снимать? Возможно падение цен, но не сразу. В долгосрочной перспективе, а это 10-20 лет, если поколение Z и альфа массово откажутся от покупки, цены могут снизиться из-за переизбытка предложения. Но в ближайшие 5-7 лет резкого падения не будет — рынок поддерживают государственные программы, постепенное снижение стаки ключевой и прогнозы на будущее их снижение», — говорит Елена.

Рост арендного рынка

А вот аренда гарантированно станет дороже. Если спрос на съем вырастет, владельцы будут поднимать цены. Появится больше форматов – коливинги, гибкая аренда, подписка на жилье.