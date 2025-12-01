Городовой / Общество / «Доноры дешевой рабочей силы»: у кого в Петербурге самые низкие зарплаты и почему
«Доноры дешевой рабочей силы»: у кого в Петербурге самые низкие зарплаты и почему

Опубликовано: 1 декабря 2025 01:00
рынок труда низкая оплата
Фото: Городовой.ру

Хоть и столица, но уровень оплаты труда оставляет желать лучшего.

В Петербурге стабильный аутсайдер по зарплатам — сразу несколько сфер. Как рассказала «Городовому» HR-консультант Зулия Лоикова, ситуация в городе немного удручающая:

«Наименьший зарплату традиционно в социальных сферах: учителя, воспитатели, медперсонал, работники библиотек и музеев. Сфера услуг с низким порогом входа — уборщики, охранники, курьеры, продавцы, кассиры… И третье — ЖКХ, дворники и рабочие по обслуживанию домов».

Причины низких доходов комплексные.

«Это низкодобавленная стоимость, переизбыток рабочей силы, низкая квалификация… рынок работодателя. Если один человек не согласен на такую зарплату, он просто прощается и ищет замену».

В бюджетном секторе всё упирается в финансирование, частные сферы развиваются, но «вширь», а не «вглубь»:

«Открываются новые кафе, строятся комплексы, но качество рабочих мест и оплата остаются на прежнем уровне».

Работодателям проще нанять ещё одного сотрудника, чем вкладываться в оборудование. Как отмечает эксперт, это системная проблема и пока условия не изменятся, эти сферы будут оставаться донорами дешёвой рабочей силы.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
