«Доноры дешевой рабочей силы»: у кого в Петербурге самые низкие зарплаты и почему

В Петербурге стабильный аутсайдер по зарплатам — сразу несколько сфер. Как рассказала «Городовому» HR-консультант Зулия Лоикова, ситуация в городе немного удручающая:
«Наименьший зарплату традиционно в социальных сферах: учителя, воспитатели, медперсонал, работники библиотек и музеев. Сфера услуг с низким порогом входа — уборщики, охранники, курьеры, продавцы, кассиры… И третье — ЖКХ, дворники и рабочие по обслуживанию домов».
Причины низких доходов комплексные.
«Это низкодобавленная стоимость, переизбыток рабочей силы, низкая квалификация… рынок работодателя. Если один человек не согласен на такую зарплату, он просто прощается и ищет замену».
В бюджетном секторе всё упирается в финансирование, частные сферы развиваются, но «вширь», а не «вглубь»:
«Открываются новые кафе, строятся комплексы, но качество рабочих мест и оплата остаются на прежнем уровне».
Работодателям проще нанять ещё одного сотрудника, чем вкладываться в оборудование. Как отмечает эксперт, это системная проблема и пока условия не изменятся, эти сферы будут оставаться донорами дешёвой рабочей силы.