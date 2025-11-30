Городовой / Общество / Кроме МСК и СПб: где еще в России есть метро
Кроме МСК и СПб: где еще в России есть метро

Опубликовано: 30 ноября 2025 23:30
метро
Кроме МСК и СПб: где еще в России есть метро
Фото: Городовой.ру

До столичных сетей ему далеко.

Метро в России есть не только в двух столицах — подземка работает ещё в пяти крупных городах страны. Все они строились в разное время, но стали важной частью городской инфраструктуры.

Города России, где есть метро

Нижний Новгород — 15 станций, открыто в 1985 году.
Новосибирск — 14 станций, работает с 1986 года; знаменит двухкилометровым метромостом через Обь.
Казань — самое молодое метро России, открыто в 2005 году, 11 станций.
Самара — метро с 1987 года, 10 станций.
Екатеринбург — девять станций, открыто в 1991 году; последнее метро СССР.

А в Волгограде?

Метро там нет, но есть уникальный метротрам — гибрид трамвая и подземки с шестью подземными станциями.

Российские метрополитены отличаются глубиной, архитектурой и условиями работы — от морозного Новосибирска до современного Казани. Однако крупнейшими остаются два: московский и петербургский, но жизнь под землей кипит и далеко за пределами столиц.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
