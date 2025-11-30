Городовой / Общество / Какие станции метро Петербурга закроют с 2026 по 2030 год: публикуем план
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Поребрик сильнее алгоритма: узкие тротуары не пускают роботов‑курьеров в сердце Петербурга Город
Не поезд, а его «сердце»: в Коломне стартовали испытания ключевых узлов высокоскоростного поезда для ВСМ Город
Видеть сквозь стены и перемещаться по тротуарам: футуристические идеи столетней давности и какие стали реальностью Общество
«Отмените Долину в 2026‑м»: петербуржцы запускают петицию Город
Проветривание по-советски: как люди потеряли свежий воздух в погоне за герметичностью Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Какие станции метро Петербурга закроют с 2026 по 2030 год: публикуем план

Опубликовано: 30 ноября 2025 23:00
метро закрыто
Какие станции метро Петербурга закроют с 2026 по 2030 год: публикуем план
Фото: Городовой.ру

Планируйте будущие поездки.

Метрополитен готовится к большой перестройке. Часть станций временно закроют, а сроки ремонта растянут почти на четыре года. Главное — что, когда и где будет недоступно.

Что точно закроют в 2026 году

«Озерки» — единственная станция, подтверждённая к закрытию на 2026 год. Изначально ремонт планировали раньше, но сроки перенесли.

Что уже закрыто на Синей ветке

«Фрунзенская» — вестибюль снесён, строят новое пятиэтажное здание. Открытие для пассажиров: 2027 год, завершение всех работ — 2029.

«Парк Победы» — закрыта до 2027 года.

Далее очередь дойдёт до: «Электросилы» — реконструкция в 2028–2030 годах.

Красная ветка: масштабные работы с 2027 года

Будут закрыты:

  • «Гражданский проспект» — ремонт вестибюля и полный разбор наклонного хода. Открытие: 2029 год.
  • «Площадь Восстания-2» (вестибюль к Московскому вокзалу) — окончание работ в 2028 году.

Причина закрытия — замена эскалаторов и армоцементных зонтов, что без полной остановки невозможно.

Долгосрочные ремонты до 2030 года

Подготовка и проектирование уже идут:

  • «Площадь Ленина» (вестибюль 1) — ремонт намечен на 2029–2030 годы.
  • «Нарвская» — глубокая реконструкция с расширением эскалаторной группы; более 4 млрд рублей.

Также предварительно в списке, но без утверждённых сроков:

  • «Петроградская»,
  • «Кировский завод»,
  • «Московские ворота».

Город обещает проводить работы поэтапно, но ближайшие четыре года петербуржцев ждут плотные ремонтные графики и временные закрытия ключевых станций.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 43
🙏 14
😹 15
🙀 95
😿 50
Поделитесь новостью