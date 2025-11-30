Какие станции метро Петербурга закроют с 2026 по 2030 год: публикуем план

Метрополитен готовится к большой перестройке. Часть станций временно закроют, а сроки ремонта растянут почти на четыре года. Главное — что, когда и где будет недоступно.
Что точно закроют в 2026 году
«Озерки» — единственная станция, подтверждённая к закрытию на 2026 год. Изначально ремонт планировали раньше, но сроки перенесли.
Что уже закрыто на Синей ветке
• «Фрунзенская» — вестибюль снесён, строят новое пятиэтажное здание. Открытие для пассажиров: 2027 год, завершение всех работ — 2029.
• «Парк Победы» — закрыта до 2027 года.
Далее очередь дойдёт до: «Электросилы» — реконструкция в 2028–2030 годах.
Красная ветка: масштабные работы с 2027 года
Будут закрыты:
- «Гражданский проспект» — ремонт вестибюля и полный разбор наклонного хода. Открытие: 2029 год.
- «Площадь Восстания-2» (вестибюль к Московскому вокзалу) — окончание работ в 2028 году.
Причина закрытия — замена эскалаторов и армоцементных зонтов, что без полной остановки невозможно.
Долгосрочные ремонты до 2030 года
Подготовка и проектирование уже идут:
- «Площадь Ленина» (вестибюль 1) — ремонт намечен на 2029–2030 годы.
- «Нарвская» — глубокая реконструкция с расширением эскалаторной группы; более 4 млрд рублей.
Также предварительно в списке, но без утверждённых сроков:
- «Петроградская»,
- «Кировский завод»,
- «Московские ворота».
Город обещает проводить работы поэтапно, но ближайшие четыре года петербуржцев ждут плотные ремонтные графики и временные закрытия ключевых станций.