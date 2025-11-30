Городовой / Город / В Петербурге на День матери поздравили многодетную маму — белку
В Петербурге на День матери поздравили многодетную маму — белку

Опубликовано: 30 ноября 2025 22:27
Городовой ру

Жительница города начала заниматься волонтёрством после того, как четыре года назад спасла белку.

В Петербурге поздравления с Днём матери получила девушка, которая заботится о бельчатах, лишившихся родителей или нуждающихся в лечении. Ксения Артёменко, проживающая в Коломягах недалеко от Удельного парка, стала известна как многодетная «мама» для маленьких белок. Её поддержкой спасены десятки зверьков, оказавшихся весной в трудной ситуации из-за травм или болезни.

К Ксении попадают бельчата не только из разных районов Петербурга, но и из других городов и даже государств. За этот год она помогла бельчонку из Москвы, прибывшему к ней, а также двум из Выборга и одному из Минска. Остальные малыши были найдены в различных зеленых зонах города: Удельном парке, парке 300-летия Петербурга, ЦПКиО имени Кирова, Сертолово, Шуваловском парке и других местах.

История Ксении началась четыре года назад во время майских праздников, когда она вместе с подругой обнаружила бельчонка с повреждённой лапкой в ЦПКиО. Это событие подтолкнуло девушку заняться волонтёрской помощью и спасением животных. Первый малыш стал началом её постоянной заботы о нуждающихся животных.

О том дне Ксения вспоминает:

«Схватила в охапку и побежала в клинику “Красный лис”, там мне дали номер телефона волонтёра, который на тот момент двенадцать лет спасал бельчат, Валентины Говорушкиной. В кругу волонтёров мы её называем Белкина Мама. Она стала моим наставником, учила лечить и кормить бельчонка. А потом, учитывая то, что у меня есть опыт, мне стали привозить других бельчат. Так и втянулась. Теперь каждый “белкопад” мы вместе с командой волонтёров лечим бельчат и отправляем их на дичание в вольер с последующим выпуском в живую природу. Дома у меня постоянно живут: невыпускная белочка Руняша, кот Фаня и кошка Яся».

Поддержка Ксении превращает её дом в настоящий приют для зверят, которые попадают к ней из разных уголков. Со временем она стала получать бельчат даже за пределами Петербурга. Близкие и знакомые называют её «беличьей мамой» благодаря неустанному труду.

Автор:
Юлия Аликова
Город
