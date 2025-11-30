«Наливайкам» в Петербурге — холодный душ: власти обсуждают ужесточение правил

В Санкт-Петербурге вновь поднимается вопрос о порядке деятельности так называемых «наливаек». Городские чиновники обсуждают возможные изменения в местное законодательство, которые могут вступить в силу уже в 2026 году. На этот раз речь идёт о заведениях, работающих на первых этажах жилых зданий.
В настоящее время в городе работает свыше 2,5 тысячи учреждений, которые официально числятся в сфере общественного питания и получают разрешение на продажу крепких алкогольных напитков. Все эти точки находятся в многоквартирных домах, что является поводом для жалоб со стороны некоторых жителей. После введения нынешних правил своей деятельности лишились 12 заведений, а ещё 38 точек оказались без лицензии.
Есть и такие заведения, которые добровольно сменили формат работы, перестав быть общепитом и превратившись в обычные магазины. В таких случаях продажа алкоголя после десяти вечера уже не осуществляется.
«Для принятия будущих решений необходимо накопить больший базис и статистику работы "наливаек"», — сообщают городские власти.
Продолжение обсуждения возможных изменений в законах запланировано на более поздний срок. Городскому руководству предстоит собрать дополнительные данные, чтобы принять итоговое решение. Только после этого будет сформулирован окончательный подход к регулированию подобных заведений.