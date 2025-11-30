Городовой / Город / «Наливайкам» в Петербурге — холодный душ: власти обсуждают ужесточение правил
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Пенсия и судимость: как регистрация по месту жительства может обернуться статьей УК Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

«Наливайкам» в Петербурге — холодный душ: власти обсуждают ужесточение правил

Опубликовано: 30 ноября 2025 22:48
«Наливайкам» в Петербурге — холодный душ: власти обсуждают ужесточение правил
«Наливайкам» в Петербурге — холодный душ: власти обсуждают ужесточение правил
Городовой ру

Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность введения более строгих требований к функционированию небольших заведений, реализующих алкоголь, с 2026 года.

В Санкт-Петербурге вновь поднимается вопрос о порядке деятельности так называемых «наливаек». Городские чиновники обсуждают возможные изменения в местное законодательство, которые могут вступить в силу уже в 2026 году. На этот раз речь идёт о заведениях, работающих на первых этажах жилых зданий.

В настоящее время в городе работает свыше 2,5 тысячи учреждений, которые официально числятся в сфере общественного питания и получают разрешение на продажу крепких алкогольных напитков. Все эти точки находятся в многоквартирных домах, что является поводом для жалоб со стороны некоторых жителей. После введения нынешних правил своей деятельности лишились 12 заведений, а ещё 38 точек оказались без лицензии.

Есть и такие заведения, которые добровольно сменили формат работы, перестав быть общепитом и превратившись в обычные магазины. В таких случаях продажа алкоголя после десяти вечера уже не осуществляется.

«Для принятия будущих решений необходимо накопить больший базис и статистику работы "наливаек"», — сообщают городские власти.

Продолжение обсуждения возможных изменений в законах запланировано на более поздний срок. Городскому руководству предстоит собрать дополнительные данные, чтобы принять итоговое решение. Только после этого будет сформулирован окончательный подход к регулированию подобных заведений.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью