Слезы потекут градом: где находится самое жуткое поле с печами в Ленобласти

Тот, кто хоть раз проезжал по одной из дорог в Волосовском районе Ленинградской области, мог стать свидетелем удивительной картины: дикое поле, утопающее в зелени, редкие деревья — и среди них — побелённые русские печи﻿.

Ни домов, ни людей рядом нет. Эти печи появились здесь не случайно — в 70-х годах прошлого века мастера создали мемориальный комплекс в память о сожжённой деревне Большое Заречье.

Тогда, как гласит надпись на памятнике:

«Здесь была жизнь. Здесь стояла деревня Большое Заречье. В октябре сорок третьего года фашистские каратели полностью уничтожили её...».​

Русские печи как символ трагедии

Русская печь издревле была символом домашнего очага и жизни семьи. В Большом Заречье остались только они — уцелевшие после пожара, ставшие не просто памятником, а целой художественной инсталляцией под названием «Русская Хатынь».

Каждый фундамент сгоревшей избы занимает символическая печь, побелённая и ухоженная. Это напоминание о горе и лишениях, которые испытали 66 жителей, в том числе 19 детей, сгоревших заживо в сарае в соседнем селе Глумицы.​

История сожженного Большого Заречья

29 октября 1943 года оказался роковым для Большого Заречья. За помощь партизанам и отказ идти работать в Германию немцы полностью сожгли деревню и согнали выживших в Глумицы, где их заперли и сожгли.

С тех пор деревня не возродилась, а на месте пепелища был установлен обелиск с надписью: «Здесь были сожжены жители деревни».​

Мемориал и память живут

В 1971 году на месте трагедии возвели бронзовый памятник — солдат, вернувшийся домой, наклонил голову над руинами родного села. Монумент создали архитектор Филипп Гепнер и скульптор Мария Литовченко.

Местные жители, волонтеры каждый год красят печи в белый цвет, ухаживают за мемориалом и оставляют цветы у памятных символов, чествуя память погибших.

Как отмечают участники субботников, символичная печь — памятник всем тем, кто погиб во время войны»﻿.​

Где история встречается с искусством

Неравнодушные мастера установили на местах прежних изб художественную инсталляцию, чтобы подчеркнуть весь трагизм произошедшего.

Планировалось создать мемориальный комплекс всероссийского значения с колоколом Памяти, композицией «Огонь», монументом на братской могиле и другими символическими элементами.

Однако проект, разработанный известными архитекторами и скульпторами, пока так и остается на бумаге из-за нехватки средств.​

Природа и память в одном месте

На столбе с набатным колоколом в Большом Заречье аист свил гнездо, что символизирует светлую надежду и жизнь. Это маленькое природное чудо подчеркивает, как непрерывно живет память в тех местах, где уничтожали человеческие судьбы.

Мемориал стал не только напоминанием о трагедии, но и знаком бессмертия духа народа.