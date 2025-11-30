Вы уверены, что знаете, почему станции метро так называются? Семь названий, за которыми скрывается история

Каждое название здесь появилось не случайно — но истории за ними мало кто знает.

У петербургского метро есть особенность: многие его станции названы не "от фонаря", а по прямым отсылкам к топонимам, исчезнувшим деревням, старинным холмам и даже литературным мифам. И почти всегда за названием стоит более глубокая история, чем кажется на первый взгляд.

Автово — наследие финской деревни

"Автово" звучит почти как что-то советское и индустриальное, но станция получила имя от старой финно-латышской деревни Autova, стоявшей здесь задолго до появления проспекта Стачек.

Когда метро открылось в 1955 году, название просто унаследовали — как память о месте, которого уже не было на карте.

Парнас — да, тот самый литературный

Здесь нет горы и нет муз, но есть реальная историческая логика. В XVIII веке в парке Шуваловых был создан искусственный холм — Парнас, аллюзия на древнегреческую гору поэтического вдохновения.

Современный район и станция метро получили название именно от этого холма (который, к слову, всё ещё существует).

Озерки — станция, названная по трём озёрам

Суздальские (они же Парголовские) озёра — верхний, средний и нижний водоёмы — давали жизнь целому пригороду. Когда построили метро, другого варианта названия просто не было: Озерки — это про географию, а не про маркетинг.

Горьковская — потому что писатель жил буквально рядом

Максим Горький действительно жил неподалёку — в особняке Рукавишникова на Кронверкском. В 1960-е станцию назвали в честь писателя, как и многие объекты того времени.

Спортивная — между двумя гигантами

Название получилось максимально функциональным. Метро оказалось ровно между стадионом "Петровский" и дворцом спорта "Юбилейный". Поэтому без поэтики, без эвфемизмов — Спортивная.

Международная — улицы вокруг подсказали название

Станция стоит в "европейском квартале" Купчино: улицы Будапештская, Белградская, Софийская, Ярослава Гашека, Димитрова…

Отсюда и «Международная» — редкий случай, когда районный план застройки определил имя станции.

Звёздная — от космической улицы

Станцию назвали не из-за романтики, а потому что рядом проходит Звёздная улица, созданная в честь достижений СССР в космонавтике.

Так появился один из самых "космических" топонимов юга Петербурга.