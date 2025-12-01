Прилетели и не знаете, куда бежать от бомбил? Как быстро добраться из Пулково до центра Петербурга

Петербургский аэропорт расположен близко к городу, но метро сюда пока не дотянули, поэтому маршрут в центр приходится выстраивать самому. Вариантов немного, но каждый работает безотказно.
Самый бюджетный способ – городской автобус. Остановка находится прямо у выхода из терминала. Маршруты 39 и 39Э идут до станции метро Московская, причем экспресс делает это быстрее за счет отсутствия промежуточных остановок.
Еще один маршрут – 82Э, он доставляет пассажиров к метро Проспект Ветеранов. Ходят автобусы регулярно, оплату принимают картой и по городскому тарифу.
Быстрее всего добраться на такси. В самом терминале расположена стойка операторов, а под посадочной зоной – парковка Яндекс Такси, которая работает по принципу «вышел – уехал».
Стоимость зависит от времени суток: до Московской обычно выходит около 500 рублей, до Невского – около 1000. В утренние и поздние часы цена заметно ниже. А если попасть на частных извочиков, надоедливых и живущих по своим тарифам, то можно лишиться куда большей суммы.
Для тех, кто предпочитает планировать поездки заранее, подходят сервисы вроде «Таксовичкова» или городских служб 068 – они принимают заказ на точное время.
Маршрут простой, главное – выбрать удобный вариант под свой график и бюджет.