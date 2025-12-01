Городовой / Общество / Сколько императорских дворцов было у Романовых, и какие из них связаны с Петербургом
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Указ подписан: Путин снял визовый барьер для туристов из Китая Город
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Сколько императорских дворцов было у Романовых, и какие из них связаны с Петербургом

Опубликовано: 1 декабря 2025 00:30
дворец
Сколько императорских дворцов было у Романовых, и какие из них связаны с Петербургом
Фото: Городовой.ру

Любили строить резиденции и посещать их летом.

История императорских дворцов — это фактически карта старой Российской империи. Но ключевые резиденции неизменно концентрировались вокруг Петербурга, где и зарождалась придворная культура XVIII–XIX веков.

Если говорить строго, официальных императорских дворцов в дореволюционной России было 13. Это те резиденции, которые считались государственными и принадлежали непосредственно дому Романовых. В этот список входят Зимний дворец, Петергоф, Екатерининский, Александровский, Павловский, Гатчинский, Аничков и ещё несколько, расположенных в Киеве, Москве, Таллине и Ливадии.

Но если добавить дворцы великих князей, загородные резиденции, охотничьи дачи и путевые дома, масштаб куда шире — всего у императорской фамилии насчитывалось более 70 дворцов и дач по всей стране.

Для Петербурга эта тема особенно значима: именно здесь сосредоточено самое большое число императорских резиденций. Город фактически был столицей дворцовой жизни — от парадного Зимнего до камерного Аничкова, от роскошного Петергофа до строгой Гатчины.

Сегодня большинство этих дворцов стали музеями мирового уровня. И именно поэтому вопрос их количества — не сухая статистика, а часть городской идентичности Петербурга, где память о Романовых буквально вписана в архитектуру.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 5
🙏 1
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью