Сколько императорских дворцов было у Романовых, и какие из них связаны с Петербургом

История императорских дворцов — это фактически карта старой Российской империи. Но ключевые резиденции неизменно концентрировались вокруг Петербурга, где и зарождалась придворная культура XVIII–XIX веков.
Если говорить строго, официальных императорских дворцов в дореволюционной России было 13. Это те резиденции, которые считались государственными и принадлежали непосредственно дому Романовых. В этот список входят Зимний дворец, Петергоф, Екатерининский, Александровский, Павловский, Гатчинский, Аничков и ещё несколько, расположенных в Киеве, Москве, Таллине и Ливадии.
Но если добавить дворцы великих князей, загородные резиденции, охотничьи дачи и путевые дома, масштаб куда шире — всего у императорской фамилии насчитывалось более 70 дворцов и дач по всей стране.
Для Петербурга эта тема особенно значима: именно здесь сосредоточено самое большое число императорских резиденций. Город фактически был столицей дворцовой жизни — от парадного Зимнего до камерного Аничкова, от роскошного Петергофа до строгой Гатчины.
Сегодня большинство этих дворцов стали музеями мирового уровня. И именно поэтому вопрос их количества — не сухая статистика, а часть городской идентичности Петербурга, где память о Романовых буквально вписана в архитектуру.