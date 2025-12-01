Зима пришла, а снега нет: в Петербурге сухо и +4

В первый день декабря столбики термометров в Петербурге показывают от +3 до +4 градусов. Во второй половине этой недели ожидается небольшое понижение температуры, до +1…+2 градусов.
Влажных и пасмурных дней с обильными осадками на этой неделе петербуржцам ждать не стоит — дожди будут кратковременными и редкими. Как объяснил главный метеоролог города Александр Колесов, причиной такой погоды становится зона повышенного давления над регионом.
Ветер прогнозируется умеренным: его порывы не превысят 4–9 метров в секунду. По словам Александра Колесова, мягкая и относительно сухая погода создаёт комфортные условия на начало зимы.
Последний раз морозную и снежную погоду в этот день горожане наблюдали в 2012, 2010, 2002 и 2001 годах.
Осень 2025 года в Петербурге прошла заметно спокойнее, чем обычно. По данным Александра Колесова, в этот сезон не было ни одного крупного наводнения, что отличается от предыдущих двух лет.
Ранее сообщалось, что в Петербург после снегопадов и морозной погоды пришла оттепель.