Городовой / Город / Зима пришла, а снега нет: в Петербурге сухо и +4
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Указ подписан: Путин снял визовый барьер для туристов из Китая Город
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Зима пришла, а снега нет: в Петербурге сухо и +4

Опубликовано: 1 декабря 2025 11:45
Зима пришла, а снега нет: в Петербурге сухо и +4
Зима пришла, а снега нет: в Петербурге сухо и +4
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU

Зима в Санкт-Петербурге началась с нехарактерно высокой для этого времени года температуры, а также отсутствия снега на дорогах.

В первый день декабря столбики термометров в Петербурге показывают от +3 до +4 градусов. Во второй половине этой недели ожидается небольшое понижение температуры, до +1…+2 градусов.

Влажных и пасмурных дней с обильными осадками на этой неделе петербуржцам ждать не стоит — дожди будут кратковременными и редкими. Как объяснил главный метеоролог города Александр Колесов, причиной такой погоды становится зона повышенного давления над регионом.

Ветер прогнозируется умеренным: его порывы не превысят 4–9 метров в секунду. По словам Александра Колесова, мягкая и относительно сухая погода создаёт комфортные условия на начало зимы.

Последний раз морозную и снежную погоду в этот день горожане наблюдали в 2012, 2010, 2002 и 2001 годах.

Осень 2025 года в Петербурге прошла заметно спокойнее, чем обычно. По данным Александра Колесова, в этот сезон не было ни одного крупного наводнения, что отличается от предыдущих двух лет.

Ранее сообщалось, что в Петербург после снегопадов и морозной погоды пришла оттепель.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью