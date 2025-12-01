«Муха» как храм искусства: как Академия Штиглица оживляет прошлое в сердце Петербурга

На берегу суровой и величественной Невы, в лабиринте петербургских переулков, за неприступными на первый взгляд фасадами скрывается вселенная, целиком посвященная красоте.

Это не просто здание, а застывшая в камне утопия, гимн искусству, имя которому — Академия имени Штиглица, или «Муха». Здесь стены не просто ограничивают пространство — они учат, вдохновляют и рассказывают вековые истории.

Замысел: Просвещенная щедрость барона

Возникновению этого храма искусств мир обязан видению и щедрости барона Александра Штиглица — финансиста, чье сердце билось в ритме прекрасного.

Его замысел был и практичным, и возвышенным: создать кузницу талантов, где бы рождались художники, способные оживить русскую промышленность дыханием высокого искусства.

Так в 1876 году появилось Училище технического рисования. Но его истинной душой, главным учебным пособием и несравненной обителью должно было стать само здание.

Воплотить эту мечту доверили архитектору Максимилиану Месмахеру — визионеру и мастеру, превратившему проект в дело всей своей жизни.

«Он не строил, он творил, десятилетие за десятилетием высекая из камня свою самую грандиозную симфонию», — описывает этот процесс источник.

Фасад: Симфония в камне

Лик здания, обращенный к городу, — это изысканный диалог эпох, мастерский пример эклектики. Месмахер не копировал слепо, он вел беседу с великими стилями прошлого, заставляя их звучать в унисон.

В его основе — монументальная и строгая мощь итальянского Ренессанса: рустованный цоколь, арочные окна, обещающие обилие света внутри.

Но спокойствие это нарушает взрыв барочной динамики — пышный, изогнутый фронтон над центральным ризалитом, украшенный скульптурами, будто застывшими в миг торжественного порыва.

Кариатиды, маскароны, лепные гирлянды — каждый элемент есть слово в этой поэме, прославляющей творчество.

На главном фасаде виднеется фронтон, который украшают аллегорические фигуры гончарного мастерства, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, живописи и архитектуры.

В центральной части фронтона изображён мужчина с бородой в фартуке, напоминающий архитектора и первого директора училища — архитектора Месмахера.

В овальных медальонах чуть ниже фронтона изображены портреты знаменитых художников и скульпторов эпохи Возрождения — Рафаэля Санти, Альбрехта Дюрера, Антонио Филарете.

У главного входа Академии Штиглица находится ещё одна яркая достопримечательность — удивительные бронзовые фонари, отлитые в 1895 году. Они увенчаны декоративными фигурками херувимов, которых считают ангелами-хранителями студентов академии.

А венчает всё грандиозный стеклянный купол, парящий над комплексом подобно короне. Это не просто архитектурный элемент, а ключевой символ: купол венчает Храм Искусства и льёт в его сердце живой, трепетный свет северного солнца, так нужный творцам.

Интерьеры: Чудо, разворачивающееся в пространстве

Если внешний облик училища готовит к встрече с чудом, то его интерьеры — это и есть чудо, разворачивающееся в пространстве. Переступая порог, попадаешь не в вестибюль, а в начало повествования.

Парадная лестница, украшенная полихромными изразцами и скульптурами, подобна пути посвящения, медленно возносящему гостя от суеты мира к святилищу чистого искусства.

Музей прикладного искусства при академии был задуман архитектором Месмахером как учебный полигон для студентов. Из-за этого каждое помещение посвящено отдельному художественному стилю или промежутку истории.

Здесь можно увидеть произведения Античности, Ренессанса, Древнего Рима, Египта и Византии. Студенты участвовали и в художественной отделке здания: они расписывали стены и создавали копии мировых произведений искусства.

«Сейчас в 32 музейных залах Академии Штиглица представлено более 3 тысяч экспонатов. А фонды насчитывают 35 тысяч предметов декоративно-прикладного искусства», — отмечается в описании.

Интерьеры Академии Штиглица тоже заслуживают особого внимания. Например, Большой выставочный зал с изящным стеклянным куполом и массивной мраморной лестницей сделан в стилистике внутреннего дворика итальянского особняка.

Здесь Месмахер достиг апогея своего гения. Под легким, почти невесомым небосводом из стекла и металла парит грандиозный зал, воплощение ренессансного идеала. Два яруса арок, облицованных теплым песчаником, создают ритм бесконечной гармонии.

Стены, сплошь покрытые фресками, имитирующими дорогие гобелены, рассказывают немые саги о мастерстве и красоте. В нишах, как мудрые стражи, замерли скульптуры титанов Возрождения.

«Этот зал не просто освещен — он озарен. Свет, льющийся с небес через хрустальный купол, одухотворяет пространство, делая его живым организмом, главным учителем для входящих сюда студентов», — отмечается в описании.

И это лишь пролог. Каждый следующий шаг по коридорам академии — шаг сквозь время. Вот зал, где дышит эллинская античность, вот другой — с пышностью и томностью барокко, а вот третий — с изящными «помпейскими» росписями.

Месмахер создал не учебные классы, а порталы в разные культурные эпохи, чтобы будущие творцы могли не изучать, а переживать стиль, впитывая его всеми чувствами.

Вечное пристанище красоты

Прошли десятилетия, рухнули империи, изменился мир. Но Училище Штиглица, пережившее все потрясения, остается верным своей изначальной высокой миссии.

Сегодня, как и столетие назад, под сенью его великолепного купола рождаются новые таланты. Студенческая молва по-прежнему ласково зовет его «Мухой», а стены, храня память о гениальном Месмахере и просвещенном Штиглице, продолжают свой безмолвный, но вечный урок красоты.

Это место, где искусство — не предмет, а воздух, которым дышишь, и стены, что тебя обнимают, готовя к великому служению прекрасному.