Ученый, который видел голод, создал еду из нефти: странные эксперименты СССР

Синтетическая пища: была ли она опаснее голода в СССР?

Представить, что привычные продукты питания могли бы быть получены из нефти — звучит как научная фантастика.

Однако Советский Союз в середине XX века всерьез рассматривал именно такой путь для решения проблемы продовольственной безопасности.

Это был грандиозный эксперимент, опередивший свое время, лишь спустя десятилетия мир вернулся к подобным разработкам, осознав угрозу перенаселения и голода.

Голод на земле советской: реальность или художественный вымысел?

В 20-х и 30-х годах прошлого века перед СССР остро стояла проблема обеспечения населения продуктами. Источники, в том числе художественные произведения, указывают на жесткие меры по изъятию зерна у крестьян.

Лауреат Нобелевской премии Михаил Шолохов в своем романе «Поднятая целина» наглядно демонстрирует эту проблему, описывая деятельность продотрядов.

“Власти на Дону очень аккуратно работали, чтобы не было больших волнений”, — отмечается в источниках, однако, сама тема конфискации зерна и существования продразверстки, как и случаи каннибализма среди крестьян, были ужасающей реальностью.

Александр Николаевич Несмеянов, будущий академик, в молодости служил в одном из продотрядов и видел те ужасы своими глазами. Этот опыт настолько потряс его, что он поставил перед собой цель — найти решение продуктовой проблемы.

Однако путь к реализации этой амбициозной идеи занял не годы, а десятилетия. Несмеянов пережил трудные 30-е годы, годы репрессий, и Великую Отечественную войну.

Лишь в 60-х годах, став уже признанным ученым, он приступил к воплощению своей мечты.

“Фальшивые зайцы” от Несмеянова: от молока до нефти

Вспоминая произведение Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», где упоминается «фальшивый заяц», можно представить, насколько далекими от обыденности были поиски продовольствия. Несмеянов пошел гораздо дальше.

В 1951 году он возглавил Академию наук СССР, а в 60-х активно работал в Институте элементоорганических соединений. Именно там он сумел синтезировать из обрата молока черную икру.

Вкусовые качества этого продукта, возможно, не были приоритетом для ученого. Главным для него — “чтобы было питательно”.

Не останавливаясь на достигнутом, Несмеянов начал производить разнообразные продукты питания из растительных несельскохозяйственных культур и даже из нефти. Получалось делать мясо, сыр, масло.

Важно отметить, что это происходило в 60-х годах прошлого века, когда мировая научная мысль еще только начинала задумываться о подобных перспективах.

Почему народ не был “накормлен нефтью”?

Почему же гениальная идея Несмеянова не получила широкого распространения и не накормила советский народ? Существует версия, что реализацию проекта активно тормозил Никита Сергеевич Хрущев.

Во-первых, Хрущев делал ставку на развитие сельского хозяйства, что ассоциируется с его знаменитой “кукурузной кампанией”, эксперимент с которой, откровенно говоря, провалился.

Во-вторых, существовала и другая, более социально-экономическая причина: если бы советский народ начали кормить нефтью, “многие люди остались бы без работы”.

В условиях СССР, где существовала уголовная статья за тунеядство и каждый был обязан трудиться, такое развитие событий было бы неприемлемым.

Наследие Несмеянова: опережая время

Труды Александра Николаевича Несмеянова оцениваются неоднозначно. С одной стороны, “Несмеянов сильно опередил время”. Ученый верил, что “вкусовые качества искусственных продуктов не так уж важны”, делая ставку на соль и специи.

Вероятно, если бы ему дали полную свободу действий, он смог бы “накормить синтетическими продуктами весь Советский Союз. И не только СССР”.

С другой стороны, многие вспоминают, что в Советском Союзе продукты были, прежде всего, натуральными. Лишь после распада СССР, с началом импорта западных товаров, на прилавках появилась “химия”.

Вопросы безопасности и вкуса, которые сегодня волнуют потребителей, были актуальны и тогда.

И хотя проекты Несмеянова не были реализованы в полной мере, его научные изыскания заложили основу для будущих открытий в области создания синтетических продуктов питания, ставших актуальными уже в XXI веке.