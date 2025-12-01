Городовой / Город / Зима началась солнечным залпом: декабрь стартовал с одной из самых мощных вспышек
Зима началась солнечным залпом: декабрь стартовал с одной из самых мощных вспышек

Опубликовано: 1 декабря 2025 17:00
По предварительным данным, мощность вспышки оценивается в 95 баллов.

Сегодня в утренние часы на поверхности Солнца специалисты зарегистрировали вспышку максимального уровня Х. Это событие вошло в пятёрку наиболее мощных солнечных вспышек, произошедших с начала 2025 года.

Михаил Леус, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос», сообщил, что мощность явления достигла Х1,95 баллов, а наибольшая активность пришлась на 5 часов 49 минут по московскому времени.

По словам Леуса, в данный момент опасности для Земли нет.

«Группа солнечных пятен, ставшая местом формирования этой вспышки, находится довольно далеко от линии Солнце — Земля, так что вероятность попадания на нашу планету возможного выброса солнечного вещества близка к нулю»,

— пояснил он.

Ранее сообщалось, что от Солнца отделился огромный протуберанец, превосходящий размеры Земли примерно в 80 раз.

Автор:
Юлия Аликова
Город
