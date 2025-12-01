Зима началась солнечным залпом: декабрь стартовал с одной из самых мощных вспышек

Сегодня в утренние часы на поверхности Солнца специалисты зарегистрировали вспышку максимального уровня Х. Это событие вошло в пятёрку наиболее мощных солнечных вспышек, произошедших с начала 2025 года.
Михаил Леус, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос», сообщил, что мощность явления достигла Х1,95 баллов, а наибольшая активность пришлась на 5 часов 49 минут по московскому времени.
По словам Леуса, в данный момент опасности для Земли нет.
«Группа солнечных пятен, ставшая местом формирования этой вспышки, находится довольно далеко от линии Солнце — Земля, так что вероятность попадания на нашу планету возможного выброса солнечного вещества близка к нулю»,
— пояснил он.
Ранее сообщалось, что от Солнца отделился огромный протуберанец, превосходящий размеры Земли примерно в 80 раз.