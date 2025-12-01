Когда Петроград дрожал от ужаса: чем запомнилось 1 декабря в истории Петербурга

От царских замков до трамвайных катастроф — день перемен в Петербурге.

1 декабря в истории Петербурга отмечен событиями, которые сформировали облик города и его культурную жизнь.

Этот день знаменателен переименованием дворца, открытием театров, памятников, а также трагическими и памятными моментами.

1796: Переименование Летнего дворца

1 декабря 1796 года император Павел I распорядился переименовать Летний дворец императрицы Елизаветы Петровны в Михайловский.

Позднее по проекту архитектора Растрелли здание будет разобрано, а на его месте возведут знаменитый Михайловский замок.​

1918: Появление Театра Марионеток

В этот же день, но в 1918 году, в Петрограде открылся Театр Марионеток. Спустя 12 лет он объединится с театром кукол-игрушек под руководством Евгения Сергеевича Деммени.

Сегодня театр известен как Театр марионеток имени Е. С. Деммени, расположенный на Невском, 52.​

1918: Памятник Володарскому

1 декабря 1918 года был открыт памятник В. Володарскому — обелиск работы архитектора Л. В. Руднева, установленный близ места его убийства.

Позже, в 1925 году, памятник демонтировали в связи с установкой монумента работы Манизера.​

1919: Радиосигналы точного времени от Пулковской обсерватории

1 декабря 1919 года Пулковская обсерватория впервые передала радиосигналы точного времени через радиостанцию «Новая Голландия», что имело большое значение для навигации и картографии.​

“Это был один сеанс в сутки через радиостанцию «Новая Голландия», с которой обсерваторию связывали прямые телеграфные линии”.

В те годы знание точного времени было “необходимо, главным образом, при определениях географических координат (долгот), для составления карт и в навигации”.

1930: Крупнейшая трагедия электротранспорта

В 1930 году на Международном проспекте произошла катастрофа. Паровоз, осаживая состав с вагонами, наехал на трамвай, раздавив его.

“Убито 28 чел., тяжело ранено 8 ч., легко — 11”.

Эта трагедия унесла множество жизней и стала напоминанием о хрупкости человеческого существования перед лицом техногенных катастроф.

Инцидент стал крупнейшей трагедией в истории ленинградского электротранспорта.​

1934: Убийство С. М. Кирова и начало репрессий

Вечером 1 декабря 1934 года в Смольном был убит секретарь Ленинградского горкома ВКП(б) Сергей Мироновчи Киров выстрелом в затылок. Уже в тот же день объявили, что Киров стал жертвой врагов СССР.

Вслед за этим последовали ускоренные судебные процессы и массовые репрессии, известные как «ежовщина».

Смерть Кирова стала поворотным моментом в истории СССР и напрямую повлияла на сохранение исторического облика Петербурга