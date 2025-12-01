Когда Петроград дрожал от ужаса: чем запомнилось 1 декабря в истории Петербурга

1 декабря в истории Петербурга отмечен событиями, которые сформировали облик города и его культурную жизнь.
Этот день знаменателен переименованием дворца, открытием театров, памятников, а также трагическими и памятными моментами.
1796: Переименование Летнего дворца
1 декабря 1796 года император Павел I распорядился переименовать Летний дворец императрицы Елизаветы Петровны в Михайловский.
Позднее по проекту архитектора Растрелли здание будет разобрано, а на его месте возведут знаменитый Михайловский замок.
1918: Появление Театра Марионеток
В этот же день, но в 1918 году, в Петрограде открылся Театр Марионеток. Спустя 12 лет он объединится с театром кукол-игрушек под руководством Евгения Сергеевича Деммени.
Сегодня театр известен как Театр марионеток имени Е. С. Деммени, расположенный на Невском, 52.
1918: Памятник Володарскому
1 декабря 1918 года был открыт памятник В. Володарскому — обелиск работы архитектора Л. В. Руднева, установленный близ места его убийства.
Позже, в 1925 году, памятник демонтировали в связи с установкой монумента работы Манизера.
1919: Радиосигналы точного времени от Пулковской обсерватории
1 декабря 1919 года Пулковская обсерватория впервые передала радиосигналы точного времени через радиостанцию «Новая Голландия», что имело большое значение для навигации и картографии.
“Это был один сеанс в сутки через радиостанцию «Новая Голландия», с которой обсерваторию связывали прямые телеграфные линии”.
В те годы знание точного времени было “необходимо, главным образом, при определениях географических координат (долгот), для составления карт и в навигации”.
1930: Крупнейшая трагедия электротранспорта
В 1930 году на Международном проспекте произошла катастрофа. Паровоз, осаживая состав с вагонами, наехал на трамвай, раздавив его.
“Убито 28 чел., тяжело ранено 8 ч., легко — 11”.
Эта трагедия унесла множество жизней и стала напоминанием о хрупкости человеческого существования перед лицом техногенных катастроф.
Инцидент стал крупнейшей трагедией в истории ленинградского электротранспорта.
1934: Убийство С. М. Кирова и начало репрессий
Вечером 1 декабря 1934 года в Смольном был убит секретарь Ленинградского горкома ВКП(б) Сергей Мироновчи Киров выстрелом в затылок. Уже в тот же день объявили, что Киров стал жертвой врагов СССР.
Вслед за этим последовали ускоренные судебные процессы и массовые репрессии, известные как «ежовщина».
Смерть Кирова стала поворотным моментом в истории СССР и напрямую повлияла на сохранение исторического облика Петербурга