Аналитики подсчитали до копейки: какой салат выгоднее всего готовить к Новому году

В следующем году классические новогодние салаты, приготовленные дома, окажутся гораздо выгоднее блюд в заведениях общественного питания. Аналитики программы лояльности «X5 Клуб» рассчитали, сколько будет стоить самостоятельное приготовление каждого из трех популярных салатов на одного человека.
Общая сумма затрат оценивается в 174 рубля, сообщают «Известия».
Самый недорогой вариант — порция селёдки под шубой, которая обойдётся в 51 рубль. За домашнее оливье придётся заплатить чуть больше — 57 рублей, а для крабового салата потребуется потратить 66 рублей на одну порцию. Эксперты уточнили, что отражены именно традиционные рецептуры и привычные порции.
Если сравнивать с ценами в кафе и ресторанах, то домашние блюда существенно экономнее. Селёдку под шубой в заведениях подают начиная со 180 рублей, то есть примерно в 3,5 раза дороже, чем при самостоятельном приготовлении.
Порция оливье в общепите стоит не менее 150 рублей, что в 2,6 раза превышает цену домашнего блюда.
В случае с крабовым салатом разница тоже заметна: в заведениях за порцию просят от 160 рублей, тогда как дома её можно приготовить в 2,4 раза дешевле. Таковы расчёты специалистов по оценке потребительских трат.
Ранее стало известно, что накануне новогодних праздников участились случаи продажи так называемого икорного супа под видом настоящей икры.