Городовой / Город / Аналитики подсчитали до копейки: какой салат выгоднее всего готовить к Новому году
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Пенсия и судимость: как регистрация по месту жительства может обернуться статьей УК Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Аналитики подсчитали до копейки: какой салат выгоднее всего готовить к Новому году

Опубликовано: 1 декабря 2025 16:00
Аналитики подсчитали до копейки: какой салат выгоднее всего готовить к Новому году
Аналитики подсчитали до копейки: какой салат выгоднее всего готовить к Новому году
Городовой ру

Стоимость приготовления традиционных салатов — оливье, селёдки под шубой и крабового — на одного человека в этом году составит 174 рубля.

В следующем году классические новогодние салаты, приготовленные дома, окажутся гораздо выгоднее блюд в заведениях общественного питания. Аналитики программы лояльности «X5 Клуб» рассчитали, сколько будет стоить самостоятельное приготовление каждого из трех популярных салатов на одного человека.

Общая сумма затрат оценивается в 174 рубля, сообщают «Известия».

Самый недорогой вариант — порция селёдки под шубой, которая обойдётся в 51 рубль. За домашнее оливье придётся заплатить чуть больше — 57 рублей, а для крабового салата потребуется потратить 66 рублей на одну порцию. Эксперты уточнили, что отражены именно традиционные рецептуры и привычные порции.

Если сравнивать с ценами в кафе и ресторанах, то домашние блюда существенно экономнее. Селёдку под шубой в заведениях подают начиная со 180 рублей, то есть примерно в 3,5 раза дороже, чем при самостоятельном приготовлении.

Порция оливье в общепите стоит не менее 150 рублей, что в 2,6 раза превышает цену домашнего блюда.

В случае с крабовым салатом разница тоже заметна: в заведениях за порцию просят от 160 рублей, тогда как дома её можно приготовить в 2,4 раза дешевле. Таковы расчёты специалистов по оценке потребительских трат.

Ранее стало известно, что накануне новогодних праздников участились случаи продажи так называемого икорного супа под видом настоящей икры.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью