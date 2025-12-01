Городовой / Город / Парадные на замок: в Петербурге закрылся единственный пятизвёздочный отель во дворце XVIII века
Парадные на замок: в Петербурге закрылся единственный пятизвёздочный отель во дворце XVIII века

Опубликовано: 1 декабря 2025 18:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Компания «Талион» была приобретена на аукционе по банкротству за 4,4 миллиарда рублей.

Пятизвёздочная гостиница «Талион», находившаяся во дворце купцов Елисеевых в центре Петербурга, прекратила свою работу после двух десятилетий деятельности. На торгах по банкротству отель был реализован за 4,4 миллиарда рублей, сообщает «ДП».

Новые владельцы не рассказали о дальнейшей судьбе здания.

Бывший собственник гостиницы Александр Ебралидзе был признан банкротом в 2022 году, тогда же началась распродажа его активов.

Попытки найти покупателя для этого отеля предпринимались с 2011 года. Первоначально стоимость объекта оценивалась более чем в 20 миллиардов рублей, однако инвесторы не проявили достаточного интереса.

Позднее стартовую цену снизили до 9 миллиардов рублей, но итоговая сумма составила лишь 4,4 миллиарда.

Гостиница размещалась на углу Невского проспекта и набережной Мойки, а её открытие состоялось в 2003 году. За время существования «Талион» приобрёл репутацию одного из самых элегантных объектов размещения в Петербурге.

В комплексе насчитывалось 89 номеров, инфраструктура включала бар, рестораны, зону спа, а также бассейн на верхнем этаже. До введения запрета на деятельность казино в отеле работало соответствующее заведение.

Юлия Аликова
Город
