Не звонят в дверь: «сотрудники УК» выманивают петербуржцев в переписке

Опубликовано: 17 ноября 2025 11:04
В Санкт-Петербурге участились случаи мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за работников управляющих компаний.

Жителям Санкт-Петербурга сообщили о новой схеме мошенничества: злоумышленники связываются с горожанами через мессенджеры, представляясь специалистами управляющей компании.

Цель таких действий — получить доступ к личной информации, включая кредитную историю, сведения о трудоустройстве и кабинету на портале государственных услуг.

Ключевая опасность состоит в передаче паспортных данных, СНИЛС, даты рождения и ссылки на профиль в социальных сетях.

По данным пресс-службы Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мошенники зачастую используют для коммуникации известные сервисы обмена сообщениями.

Под предлогом проверки или обновления информации, они убеждают горожан отправлять свои данные.

Представители правоохранительных органов настоятельно рекомендуют игнорировать подобные просьбы, не переходить по неизвестным ссылкам, воздерживаться от открытия подозрительных вложений.

Для повышения защиты специалисты советуют активировать двухступенчатую систему подтверждения входа там, где это возможно. Также рекомендуется следить за своей кредитной историей и оперативно просматривать банковские оповещения.

В числе дополнительных мер безопасности — никогда не передавать своим собеседникам коды из смс, логины, пароли и иные сведения для входа в личные кабинеты.

Ранее петербуржцев уже предупреждали о другом способе обмана, когда мошенники на фальшивых образовательных сайтах похищают данные детей и их родителей.

Сайты-двойники с готовыми решениями домашних заданий используют для этих целей. Так преступники также получают доступ к персональной информации пользователей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
