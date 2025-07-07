Щи да каша — пища наша: еда российских крестьян, которую современные петербуржцы назвали бы гадкой

Без соли, без сахара и без особого выбора.

Если бы вы поехали в русскую деревню XVIII века в поисках вкусной еды, скорее всего, вернулись бы голодными и разочарованными. Потому что крестьянин ел не то, что хотел, а то, что вырастил.

Причём не ради гастрономических удовольствий, а ради выживания. Без масла, без специй, без сладкого. Блины? Только по большим праздникам. Мясо? В лучшем случае по случаю чьей-нибудь смерти или свадьбы.

Да и сама еда была скорее средством, чем радостью. Угощения на Руси, по большому счёту, были уделом знати. Простому человеку оставались простые рецепты — суровые, как само крестьянское существование.

Каша: всё та же и каждый день

Сегодня каша — уютный завтрак, а тогда — основа всей жизни. Овёс, полба, гречка — готовилось всё в одном горшке. Густо — значит второе. Жидко — первое.

Иногда добавляли репу. Иногда — просто воду. Ели и на радость, и на беду: с каши начиналась свадьба, ей же поминали покойников. Вкус? Без соли, без масла, без сахара.

Кама: пища, которой не захочешь пробовать

Кама — звучит экзотично, но это скорее фермерский смузи для выживания. Перебродившая мука из всего подряд: овёс, ячмень, рожь. Добавляешь воды — и получаешь питательную, кислую, сивушную жижу.

На вкус — как если бы кто-то решил сделать суп из кваса и клея. Но зато хранится долго. Её брали в походы, на север, на охоту. Это еда, которой не хвалились, но без которой не выжили бы.

Хлеб: не ежедневный, а драгоценный

Не тот, что на завтрак с маслом. Ржаной, тяжёлый, с закисшим тестом. Пекли раз в неделю, ели каждый день. Пшеничный? Только в праздник.

Иногда к ржаной муке добавляли пшеничную щепотку — получался «барский» хлеб. А так — плотный, тёмный, крошится, но насыщает. Его брали в поле, в лес, в дорогу.

Капуста: соль, бочка и вся зима вперёд

Квашеная капуста — это вам не гарнир к сосиске. Это стратегический запас. В деревнях солили не кочаны, а грубые листья — кочаны шли барину. А бочка капусты могла прокормить семью всю зиму.

Её крошили в щи, запивали водой и считали витаминной защитой от холода и цинги. Если повезёт — с ложкой конопляного масла.

Репа: главная до прихода картошки

До картофеля царицей огорода была репа. Варёная, пареная, печёная, сырая — как угодно. Её клали в кашу, суп, иногда просто жевали. Вкус — терпкий, землистый. Н

о без неё не было бы жизни: она не требовала ухода, росла в любую погоду и спасала от голода. Пока Пётр не завёз картофель, репа была всем. А потом её вытеснили — и на кухнях, и в памяти.