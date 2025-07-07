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Басни в загадках — угадай произведение по короткому описанию

Опубликовано: 7 июля 2025 22:16
Ворона и лиса
Басни в загадках — угадай произведение по короткому описанию
Городовой ру

Тест: узнай басню по одному предложению — проверь свою интуицию.

Басни — это удивительный жанр, который с древних времён учит нас мудрости, остроумию и жизненным урокам через короткие, яркие истории с животными и людьми в главных ролях.

Многие из этих произведений стали классикой и передаются из поколения в поколение. В нашем тесте предстоит проверить, насколько хорошо знакомы самые известные басни — по одному предложению описания нужно угадать, о каком произведении идёт речь.

Это не только проверка знаний, но и возможность вспомнить важные нравственные посылы, заложенные в этих коротких, но глубоких рассказах. Готовы ли вы пройти этот литературный вызов? Тогда приступим!

Автор:
Ксения Пронина
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