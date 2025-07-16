Ноздри Табакова, обман Боярского и фанерный город: как снимали советский вестерн «Человека с бульвара Капуцинов»

Несколько интересных фактов о легендарном фильме.

Почти четыре десятилетия назад, 23 июня 1987 года, в Ленинграде состоялся премьерный показ комедийного мюзикла-вестерна “Человек с бульвара Капуцинов”.

В широкий прокат картина вышла 31 августа того же года — через две недели после трагической смерти Андрея Миронова.

Выдающийся советский актер не смог прочувствовать всенародный успех своей последней работы.

Фильм увидели более 60 миллионов зрителей, и по посещаемости он занимает 36 место среди всех советских кинолент.

Первоначальное название: под запретом из-за антиалкогольной кампании

«Десять капель перед стрельбой» — именно так изначально должен был называться фильм.

Но, из-за антиалкогольной кампании Горбачева, любые намеки на алкоголь были запрещены.

Трудности с финансированием: вестерн не в тренде

Как пишет канал "Меч Предназначения", сценарий картины Эдуард Акопов написал еще в начале 80-х.

Его работу высоко оценили режиссеры, но съемки вестерна требовали больших денег. Частные инвестиции тогда было не привлечь, а на щедрость Госкино рассчитывать не приходилось.

Когда режиссеры-мужчины отступили, за дело взялась Алла Сурикова, известная по фильмам “Будьте моим мужем” и “Ищите женщину”.

Ироничный Жванецкий: “Как взяться за эту картину, когда даже у лошадей морды наши?”

В частном разговоре с Аллой Суриковой известный сатирик Михаил Жванецкий иронически подметил:

“Как взяться за эту картину, когда даже у лошадей морды наши?”

В главной роли режиссер видела исключительно Андрея Миронова.

Николай Караченцов был утвержден на Черного Джека, но убедил Сурикову отдать ему роль Билли Кинга.

Михаил Боярский сначала отказался от роли Черного Джека, но согласился, узнав, что его в этой роли хочет видеть Андрей Миронов.

На главную женскую роль Дианы Литтл пробовались Ирина Розанова и Ольга Кабо, но Сурикову понравилась бойкая Александра Яковлева. Окончательное решение принял Андрей Миронов, выбрав себе в партнерши именно Яковлеву.

Сына индейского вождя Белое Перо сыграл Юрий Думчев — шестикратный чемпион СССР в метании диска и толкании ядра.

В одной из сцен ему нужно было перевернуть телегу, которую с другой стороны должны были тянуть за веревки. Однако что-то пошло не так и помощи в переворачивании актер не дождался.

Приложив титанические усилия, он самостоятельно перевернул тяжелую телегу, шокировав всю съемочную группу.

Ковбойский городок: фанера и порыв ветра

Ковбойский городок был построен в крымской степи, между Коктебелем и Феодосией.

Ввиду ограниченного бюджета, декорации были сделаны из фанеры. Большинство зданий состояли из одного фасада, который подпирался балками.

Съемки однажды чуть не сорвались, когда порывы шквалистого ветра начали сметать бутафорский городок. На его защиту встала лично Алла Сурикова и другие члены съемочной группы, укрепляя конструкции руками.

Бальсовое дерево: поиски в СССР

А вот на стульях и другой мебели салуна, использующейся в драках, сэкономить не получилось.

Их сделали из очень легкого бальсового дерева, найти которое в СССР было очень трудно. Алла Сурикова пошла “на поклон” к генералу и тот выделил ей кубометр ценного дерева со складов.

Лошади: непокорный кавалерийский полк

На съемках возникли проблемы с лошадьми. Командир кавалерийского полка, приглашенного для погонь и трюков, едва не сорвал съемочный процесс, перевернув повозку дилижанса.

После этого кавалерист покинул площадку, и на помощь пришли местные жители.

Олег Табаков: реквизит и нос

Олег Табаков, сыгравший хозяина салуна Гарри, вставлял в ноздри трубочки, чтобы придать лицу больше комичности.

Он также любил “подчищать” реквизит — съедал орешки на барной стойке.

“Человек с бульвара Капуцинок”: историческая неточность

Фильм мог называться “Человек с бульвара Капуцинок”, что было бы исторически верно. Капуцинки — это женский монашеский орден, в честь которого и была названа улица.

Провал сиквела: “Человек с бульвара КапуциноК”

К сожалению, в 2009 году на экраны вышла комедия “Человек с бульвара КапуциноК”, с Марией Мироновой в главной роли. Фильм оказался провальным. Рейтинг 1,3 балла на Кинопоиске говорит сам за себя.

“Человек с бульвара Капуцинов” — это комедийный шедевр, который до сих пор любят миллионы зрителей, а его съемки были полны неожиданных и забавных моментов.