Толпы, склады и отсутствие юмора: что не понравилось туристке в петербургском «Гранд Макете Россия»

Честный отзыв о стране в миниатюре, который заставит задуматься многих.

“Гранд Макет Россия” в Петербурге имеет рейтинг 5.0 по отзывам более чем 40 тысяч человек.

“Царь Макет” в Москве люди оценили тоже на 5.0, но отзывов гораздо меньше.

Однако, несмотря на высокие оценки, одна туристка осталась разочарована посещением петербургского макета.

Что такое “Гранд Макет”? Преамбула

И “Гранд Макет” в Петербурге, и “Царь Макет” в Москве — это масштабные уменьшенные копии России с городами, людьми, заводами, праздниками, гаражами и даже мистическими персонажами.

Питерская версия завершена. Московская пока в процессе.

“Залипла” в Москве, “разочаровалась” в Петербурге

Как пишет автор канала "За впечатлениями!", петербургская миниатюра разочаровала. Если в Москве было сложно оторвать взгляд от деталей, но в Северной столице пришлось обойтись беглым просмотром.

Проблема №1: Огромный масштаб, мелкие детали

Причина первая: огромный макет. От одного края до другого — метров 10.

"Как ты разглядишь мелкие объекты на расстоянии 5 метров? Да никак”.

Бинокль предлагается взять под залог, что не всем удобно.

Проблема №2: Толпы народу

Людей в музее слишком много и подойти к экспозиции так сразу не получится.

"Где-то приходилось ждать, пока освободится место, где-то просто проходила дальше. В таком режиме смотреть не только неудобно, но и не особенно интересно”.

Проблема №3: Мало юмора, много “реализма”

Дело в деталях. Московский макет интересно разглядывать, потому что там полон юмора и забавных сцен.

"В Питере… все как-то строже. Например, сцена со спасением котика с дерева или пикника охотников… Но очень много просто улиц, просто домиков, неинтересные склады, транспортные узлы и почему-то множество разных ферм и стада животных”.

Проблема №4: Отсутствие квеста

В Питере рядом со сценками висят пояснительные таблички. Вроде бы удобно — искать не надо. Но в этом и беда: теряется азарт охоты.

"А как же поиск и кайф от находки! А тут иди себе, знай читай — если пробьешься через толпу, да смотри, вот оно все. Никакого квеста”.

Проблема №5: Неудобно рассматривать

“Ты находишься долгое время в согнутом положении — чтобы рассмотреть мелкие детали получше. Но опереться не на что! В Москве эта проблема отлично решена – вдоль всего макета установлены опорные перекладины… В Петербурге макет огорожен канатами”.

Судя по этому отзыву, на "Гранд Макете" неудобно, многолюдно и в целом скучно. Туристка пообещала себе, что больше никогда не посетит этот музей.

Дисклеймер: это личное мнение

Россиянка уточнила, что это ее личное мнение и вероятно 40 тысяч человек в отзывах на Яндексе со этим выводом не согласятся.