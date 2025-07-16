Август в России: куда хотят поехать отдыхать в 2025 году и почему Петербург обогнал юг

Август в России — это горячая пора отпусков, когда многие задумываются, куда бы отправиться отдохнуть, пока еще лето балует теплом.

По свежей статистике, лидером среди популярных направлений в этом сезоне стал Санкт-Петербург — именно туда россияне бронируют больше всего гостиниц.

Москву выбрали вторым по популярности городом, а на третьем месте по бронированиям оказался Адлер.

Почему же Петербург популярнее пляжных направлений?

Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала «Городовому», в чем же преимущества Петербурга.

Наталья Ансталь Туризм «Санкт-Петербург ближе к Москве, чем Сочи. Соответственно туда можно добраться как на Сапсане, на самолете и на машине. Это действительно быстрее и удобнее, допустим, тем же москвичам, то есть проще выбраться в Петербург, чем улетать в Сочи. Плюс более адекватная цена. Даже несмотря на то, что в Северной столице тоже ценник немаленький, он все равно относительно цены Сочи выигрывает. Также Финский залив, где есть пляжи и можно пойти покупаться, особенно в последнее время, когда в Петербург пришла жара. Тут и не нужно Черноморское побережье», — говорит эксперт.

Чего от Петербурга ждут туристы

По словам Натальи, петербургские туристы ожидают от путешествия сервиса, чистоты, удобств, чтобы пляжи были оборудованы кабинками для переодевания, уборными, инфраструктурой.

«А Петербург уже давно себя зарекомендовал, как город, в котором есть и сервис, и места подешевле, подороже. Даже если выбирать что-то подешевле, сервис все равно там есть. Это касается всевозможных заведений, ресторанов: можно найти опять же на любой вкус и в недорогом ресторане вы все равно покушаете вкусно и за адекватную цену», — отмечает туроператор.

При этом эксперт отмечает, что в Сочи для того, чтобы найти заведение с бюджетным ценником, нужно постараться, так как Черноморское побережье всегда выходит дороже, чем любой другой город России.