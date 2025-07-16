Интересности метро Петербурга: где коты охраняют тоннели, а Пушкин гуляет под землей

Если присмотреться, то можно увидеть удивительных персонажей в подземном мире Петербурга.

Петербургское метро — это не просто средство передвижения по городу, а настоящий подземный музей с интересными деталями, которые не всегда бросаются в глаза, но делают поездку уникальной.

Если просто сидеть в вагоне, передвигаться по станциям и смотреть в телефон, можно многое упустить. Ведь, если присмотреться, то можно увидеть городские легенды и маленькие истории в бетонных стенах.

Коты, которые «живут» в метро

Одни из самых очаровательных «героев» метро — коты. Они словно повсюду: то в виде скульптур, то как художественные изображения.

Например, на станции «Спасская» — на панно есть кот Хвостик, который когда-то стал легендой уличного рынка, что был рядом. Говорят, что этот кот дружил с торговцем Акимом и охранял прилавки от воров и мусорных крыс.

Кроме того, многие считают, что на панно изображен Александр Пушкин, который также гуляет по рынку, пишет источник.

Рыжик и Ночка

На панно под названием «Деревня Волково», которое находится на станции метро «Волковская», живет милый рыжий котик. Это деревенский кот, изображенный крадущимся к сове.

Считается, что кота Рыжика на удачу нужно обязательно погладить.

А на станции фиолетовой линии метро — «Комендантский проспект» — живет кошка по имени Ночка. Она изображена в панно «Мечта о небе».

Чтобы ее разглядеть, нужно постараться: подойти близко к панно нельзя, там ограждение, а чтобы увидеть кошку, надо отойти подальше и посмотреть на всё панно целиком. Ночка сидит в корзинке в самом низу.

На этом панно запечатлена веселая компания: медведь с балалайкой и его друзья-музыканты летят на воздушном шаре, сшитом из разноцветных лоскутков.

Птичка счастья и другие детали

Еще в метро можно заметить «Птицу счастья» — небольшое, но очень символичное украшение, напоминающее о надежде и радости в повседневности.

Находится она на станции метро «Бухарестская» и местные жители прозвали ее «птицей счастья». Ее можно увидеть на пилоне от эскалатора.

Литературные персонажи под землей

Петербург славится своей любовью к классике, и метро не стало исключением.

Например, станция «Пушкинская» известна тем, что в советское время стала первым метромемориалом с памятником великому поэту прямо под землей.

Почему метро в Петербурге такое особенное?

Петербургское метро — одно из глубочайших в мире, и это связано с уникальной геологией города: станции иногда залегают на глубину до 90 метров.

В таких условиях проектировать и строить — целое искусство.

Например, станция «Адмиралтейская» — самая глубокая в России — долгое время была закрыта из-за сложностей с проходкой туннелей, и люди видели ее только мельком из окон поездов.

А «Пушкинская» на первое время тоже была «станцией-фантомом» — поезда проезжали мимо без остановки, пока не доделали входы и переходы.

Почему стоит смотреть по сторонам в метро?

Петербургское метро — это не просто пересадка или путь на работу. Это маленький театр с героями — котами, птицами, поэтами и инженерами, которые когда-то все это придумали.

Теперь каждый пассажир может почувствовать себя немного исследователем, который ищет эти скрытые штрихи и находит что-то новое в подземке.