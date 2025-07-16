«Называли монастырской ягодой»: чем так полезна черная смородина

Эксперт рассказала о свойствах этой волшебной ягоды.

Черная смородина — это настоящая кладовая здоровья и сил, которую на протяжении веков ценили не зря. Ее часто считают «доктором среди ягод», и не случайно.

Эти маленькие темные ягоды способны помочь восстановиться после болезни, укрепить иммунитет и поддержать разнообразные функции организма.

Что же делает черную смородину такой особенной?

Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала «Городовому», какими свойствами обладает эта ягода.

«Черная смородина богата витамином С, можно сказать, что, по его содержанию, она является рекордсменом, так как в ней в три раза больше витамина С, чем в апельсинах, и в 20 раз больше, чем в яблоках. Витамин С укрепляет иммунную систему, стимулирует выработку коллагена. Также в темных ягодах смородины содержатся антоцианы, которые преобразуют ультрафиолет в полезную энергию, защищая ДНК клеток. Уникальные полифенолы черной смородины, такие как акацетин, профилактически применяются при онкологических заболеваниях. Благотворно черная смородина влияет на сердце и сосуды. Благодаря гамма-линолевой кислоте, которая содержится в ягодах, снижается риск инфарктов. За счет рутина тонизируется, укрепляется сосудистая стенка. Смородина даже снижает писк тромбозов, так как может разжижать кровь. Экстракт черной смородины улучшает память за счет флавоноидов, стимулирующих рост нервных клеток», — говорит эксперт.

По словам врача, цианиды в ягоде активизируют белки, которые защищают ДНК от повреждений и предотвращает развитие болезни мозга, как Альцгеймера, а также и паркинсонизма.

Черная смородина также полезна для почечной системы и выводит тяжелые металлы.