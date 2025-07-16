Кефир, яблоки и гнев народа: что не так с продуктовой корзиной депутата из Петербурга

Чуть позже он понял, в чем была ошибка.

Депутат Александр Ржаненков из Санкт-Петербурга опубликовал в соцсетях видео, где он покупает набор здорового питания в “Перекрестке” на 1000 рублей.

В его корзине оказались кефир, два яблока, творог, макароны, гречка, черный хлеб, морковь и куриная голень. Общая стоимость составила 1040 рублей.

Недовольство в соцсетях: “оторван от народа”

Покупка вызвала бурную реакцию и критику в социальных сетях. Один из комментаторов отметил, что депутаты “далеки от народа” и “живут в своем мире”.

"Да... как далеки Вы от народа. А почему не в Елисеевский пошли? Перекресток и О'Кей, не самый дешевый сегмент. А почему пропустили Пятерочку?"

Многие уточнили, что пенсионеры в "Перекресток" не ходят, потому что дорого. Они закупаются либо в "Пятерочке", либо в "Семишагофф".

Реакция депутата: мониторинг цен и объяснения

Ржаненков объяснил, что целью видео было показать именно такой набор продуктов. После критики он решил провести мониторинг цен.

“Мысли у людей от крайности до крайности: от того, что я оторван от жизни и народа, до благодарности за то, что мы эту тему подняли. Мы продолжим эту работу, будем делать какой-то мониторинг”, — заявил он.

Признание ошибки: выбор магазина

Позже Ржаненков написал в своих социальных сетях, что понял свою ошибку. Он указал, что ожидал дискуссию о здоровом питании, но не учел, что многим "Перекресток" не по карману.

"Получился куда более острый и важный разговор. Многие писали без злобы, но с болью. И это — не слабость, а сила. Спасибо за это”.

Цель: показать сложность

“Мы не собирались выдавать этот набор за "решение", а хотели показать, какие здоровые продукты можно купить на эту сумму. И да, получилось неоднозначно. Но лучше честно показать сложность, чем делать вид, что все в порядке”, — заключил Ржаненков.

Эксперимент депутата с продуктовой корзиной за 1000 рублей вызвал острую реакцию и показал, насколько важна тема доступности продуктов питания для населения.