«Не хватает единых стандартов»: стоит ли выбирать Абхазию для отдыха после скандала с русскими туристами

Эксперт рассказал про сервис и соотношения цены и качества в республике.

В последнее время Абхазия находится в центре скандала в связи с неоднозначными высказываниями чиновников Республики.

Александр Басария, директора Частного Фонда кино Абхазии, назвал российских отдыхающих «угрозой национальной и экономической безопасности» страны.

Он пожаловался, что многие туристы приезжают по дешевым путевкам и ведут себя так, как в своих «анклавах» — не ходят в местные рестораны и на экскурсии и вообще и не тратят деньги.

По его мнению, это наносит серьезный урон малому бизнесу Абхазии, который живет именно на туристах.

Почему российские туристы стали «угрозой»?

Данное заявление вызвало бурю негодования как в самой Абхазии, так и в России. Ведь российские туристы составляют до 90% всего туристического потока и тратят около 45–60 миллиардов рублей в год.

Повторение истории: чиновница и «туристы за 300 рублей»

Интересно, что подобная ситуация уже случалась месяцем ранее, когда начальница лицензионного отдела министерства туризма Абхазии Кристина Лакербая заявила, что стране не нужны «туристы за 300 рублей», которые питаются Дошираком.

Однако это возмутило россиян, которые отметили не лучший сервис в республике и тот факт, что обобщать всех россиян — это уже слишком.

Как это отразилось на турпотоке

Руководитель отдела по связям с общественностью и рекламе Национального туроператора Алеан Екатерина Козырева рассказала «Городовому», какой сервис и отношение к россиянам в Абхазии.

«Отдельные высказывания о бюджетных туристах, появившиеся в инфополе, не являются официальной позицией Минтуризма республики, и они не повлияли на спрос на абхазские курорты. Абхазия остается одним из популярных направлений пляжного отдыха среди россиян. Спрос на курорты республики вырос в пределах 15% относительно аналогичных дат прошлого года. Среди факторов, которые стимулируют интерес к направлению, можно выделить демократичные цены, расширение номерного фонда и рост числа отелей с качественной инфраструктурой», — говорит эксперт.

При это, как отмечает Екатерина, в Абхазии «не хватает единых стандартов», чтобы улучшать качество сервиса. На курортах нет отелей, которые можно было бы отнести к объектам премиум-уровня.

Однако отельная база республики активно развивается — появляются новые отели, а старые объекты проходят реновацию. Есть отели с хорошим соотношением цены и качества.

«В июле цена за номер в Абхазии стартует от 1 250 рублей в сутки без питания. «Все включено» можно найти за сумму от 81 200 рублей на двоих на семь ночей. Абхазия предлагает различные форматы отдыха. В первую очередь — пляжный отдых на побережье. В республике есть и галечные, и песчаные пляжи. Пляжи с широкой песчаной полосой можно найти в Пицунде и Сухуме. В Абхазии есть множество интересных объектов для показа — как природных, так и историко-архитектурных достопримечательностей. Пользуются популярностью экскурсии к живописному озеру Рица, в этнопарк «Апсны», Новый Афон, Пицундо-Мюссерский заповедник. Любители советского кинематографа могут организовать маршрут по локациям из фильмов — ресторан «Гагрипш» из «Зимнего вечера в Гаграх», Гегский водопад из фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Любители активно отдыха могут отправиться в джип-тур, заняться дайвингом и парапланеризмом. Гастротуристов привлечет дегустация национальных блюд, местных сыров, вин, меда, фруктов» — рассказывает эксперт.

Можно надеяться, что после этого скандала власть и бизнес Абхазии сделают выводы и начнут работать над улучшением услуг и привлечением.

Ведь гостеприимство — это то, что всегда ценилось в Абхазии, и именно оно должно стать главным козырем в регионе для туриста.