Ягодные и грибные приключения в Ленобласти: что нужно успеть собрать этим летом в лесах

Лето в Санкт-Петербурге — пора не только отпусков и моря, но и лесных прогулок за природными дарами. Уже начался сезон сбора черники, эта вкусная ягода радует и петербуржцев, и жителей области.
Но вместе с ней все активнее появляются грибы, да и другие ягоды тоже не отстают, например, морошка. Рассказываем, что полезного и интересного ждать от леса в этом июле.
Черника: вкусно и полезно
Черника — настоящая любимица среди ягод. Она уже доступна в лесах Петербурга и Ленинградской области, сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.
Ягода не просто вкусная, она дополняется целым набором полезных веществ. Всем известно, что именно эту ягоду рекомендуют кушать для поддержания зрения и иммунитета.
Лучшее время для сбора — утро или вечер, когда ягоды свежие и ароматные. Собранную чернику не стоит мыть сразу: из-за влаги ягода быстро портится.
Лучше аккуратно перебрать, убрать листья и мусор, а затем заморозить в один слой, чтобы сохранить вкус и пользу на зиму.
Грибные новости
Параллельно с ягодами в лесах Ленобласти все также активно растут грибы, особенно яркие рыжие лисички. Это действительно сейчас самые частые гости в грибных корзинах жителей области.
В сообществе «Грибы и Грибники СПб» публикуют потрясающие отчеты.
«4,5 кг лисичек за 40 минут — моя мечта сбылась», — делится в соцсети грибница.
Некоторым повезло даже найти рыжики. Такой урожай радует всех — и новичков в грибной охоте, и опытных собирателей.
Главное помнить, что есть краснокнижные грибы, которые собирать нельзя.
Морошка — жемчужина северных болот
Особая радость — первая поспевающая морошка. Она славится своим сладким вкусом с характерной кислинкой, а также нестандартным набором витаминов и минералов.
Что еще можно найти в лесу летом
Кроме черники и лисичек, в лесу петербуржцы уже собирали землянику, а также разные виды летних грибов.
Для любителей природы это отличный повод выбраться на свежий воздух, походить по тропам и наполнить корзину дарами, которые нельзя купить в магазине.
Советы по сбору и безопасности
Собирайте ягоды и грибы в экологически чистых местах, подальше от дорог и промышленных зон.
Одевайтесь удобно и обстоятельно: длинные рукава и брюки защитят от насекомых и царапин.
Внимательно относитесь к грибам — берите только те, в которых уверены, или консультируйтесь с опытными грибниками. Главное правило — не бери, если не знаешь.
Сбор ягод и грибов в заповедниках и национальных парках может быть запрещен, а за нарушение закона можно получить штраф или даже уголовную ответственность.