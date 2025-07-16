Ягодные и грибные приключения в Ленобласти: что нужно успеть собрать этим летом в лесах

Лето в Санкт-Петербурге — пора не только отпусков и моря, но и лесных прогулок за природными дарами. Уже начался сезон сбора черники, эта вкусная ягода радует и петербуржцев, и жителей области.

Но вместе с ней все активнее появляются грибы, да и другие ягоды тоже не отстают, например, морошка. Рассказываем, что полезного и интересного ждать от леса в этом июле.

Черника: вкусно и полезно

Черника — настоящая любимица среди ягод. Она уже доступна в лесах Петербурга и Ленинградской области, сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Ягода не просто вкусная, она дополняется целым набором полезных веществ. Всем известно, что именно эту ягоду рекомендуют кушать для поддержания зрения и иммунитета.

Лучшее время для сбора — утро или вечер, когда ягоды свежие и ароматные. Собранную чернику не стоит мыть сразу: из-за влаги ягода быстро портится.

Лучше аккуратно перебрать, убрать листья и мусор, а затем заморозить в один слой, чтобы сохранить вкус и пользу на зиму.

Грибные новости

Параллельно с ягодами в лесах Ленобласти все также активно растут грибы, особенно яркие рыжие лисички. Это действительно сейчас самые частые гости в грибных корзинах жителей области.

В сообществе «Грибы и Грибники СПб» публикуют потрясающие отчеты.

«4,5 кг лисичек за 40 минут — моя мечта сбылась», — делится в соцсети грибница.

Некоторым повезло даже найти рыжики. Такой урожай радует всех — и новичков в грибной охоте, и опытных собирателей.

Главное помнить, что есть краснокнижные грибы, которые собирать нельзя.

Морошка — жемчужина северных болот

Особая радость — первая поспевающая морошка. Она славится своим сладким вкусом с характерной кислинкой, а также нестандартным набором витаминов и минералов.

Что еще можно найти в лесу летом

Кроме черники и лисичек, в лесу петербуржцы уже собирали землянику, а также разные виды летних грибов.

Для любителей природы это отличный повод выбраться на свежий воздух, походить по тропам и наполнить корзину дарами, которые нельзя купить в магазине.

Советы по сбору и безопасности

Собирайте ягоды и грибы в экологически чистых местах, подальше от дорог и промышленных зон.

Одевайтесь удобно и обстоятельно: длинные рукава и брюки защитят от насекомых и царапин.

Внимательно относитесь к грибам — берите только те, в которых уверены, или консультируйтесь с опытными грибниками. Главное правило — не бери, если не знаешь.

Сбор ягод и грибов в заповедниках и национальных парках может быть запрещен, а за нарушение закона можно получить штраф или даже уголовную ответственность.