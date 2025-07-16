«Недетский мир»: как новый закон изменит общение в мессенджерах

Новая российская платформа и закон ставят под угрозу существование в стране иностранных мессенджеров.

Сеть магазинов «Детский мир» объявила, что закрывает свой официальный канал в Telegram.

Причина проста – это новый закон, который с 1 июня 2025 года запрещает компаниям вести деловую переписку и информировать клиентов через иностранные мессенджеры.

Вместо этого «Детский мир» теперь переводит общение с покупателями на российские платформы, в частности в «ВКонтакте» и на официальный сайт компании, пишет РБК.

Национальный мессенджер Max — что это и зачем он нужен

Этот закон — часть большой инициативы российского государства по развитию национальных цифровых сервисов и защите персональных данных.

В конце июня 2025 года президент Владимир Путин подписал документ о создании национального мессенджера — платформы, которая призвана заменить иностранные аналоги.

Главным претендентом на статус национального мессенджера называют приложение Max, которое разработала компания VK. С марта 2025 года оно находится в бета-тестировании.

Функционал Max: не просто чат для общения

Новый мессенджер предлагает базовые функции: обмен сообщениями, аудио- и видеозвонки, отправку голосовых сообщений и файлов до 4 ГБ.

В Max встроен также искусственный интеллект, помогающий генерировать тексты и изображения, расшифровывать аудио и пересказывать информацию.

Также в бета-версии появились и бизнес-инструменты: конструктор чат-ботов и возможность создавать мини-приложения: например, каталоги товаров или меню ресторанов.

Max как цифровая экосистема будущего

Планируется, что в будущем Max позволит оплачивать штрафы, подписывать документы электронной подписью, получать доступ к госуслугам, а также использоваться как цифровой паспорт.

Все это создает полноценную экосистему, объединяющую мессенджер, сервисы и государственные функции на одной платформе.

Обязательная предустановка Max: что это значит для пользователей

Важный момент — с 1 сентября 2025 года Max должен быть предустановлен на все новые устройства, продающиеся в России.

Переход крупных компаний, таких как «Детский мир», на отечественные цифровые платформы — яркий пример того, как меняется рынок в ответ на новый закон.

Банки уже начали отказываться от консультаций в иностранных мессенджерах, используя VK и Max.

Что это значит для обычных пользователей?

Привычный способ получать новости и общаться с бизнесом в Telegram постепенно уходит в прошлое, уступая место российским сервисам. Хотя Telegram продолжает работать в стране.

Max доступен для скачивания в официальных магазинах приложений и работает на современных версиях операционных систем.

Регистрация проста: нужно ввести российский номер телефона, подтвердить кодом из SMS и настроить профиль.