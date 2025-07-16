Дом Бака на Пестеля: висячие галереи, хранящие шепот прошлых веков — истории за бронзовыми перилами

Покинув суету многолюдного Литейного проспекта и свернув на относительно спокойную улицу Пестеля, вы увидите его — монументальный, но в то же время утонченный дом под номером 24.

Появившийся на свет в самом начале XX столетия благодаря таланту архитектора Александра В. фон Гогена и замыслу инженера Иулиана Бака, этот дом задумывался как образец доходного жилья для избранной публики.

И он обрел славу, но не только из-за своего величественного фасада или изящных парадных, а прежде всего — благодаря диковинке, скрытой внутри.

«Висячие галереи» — сердце дома, открытое не всем

Главное сокровище Дома Бака, его истинная душа, не сразу бросается в глаза с улицы. Оно открывается лишь тому, кто осмелится заглянуть в его внутренний двор, или, как его еще называют, курдонер.

Именно здесь, словно преодолев земное притяжение, на уровне второго и четвертого этажей раскинулись те самые, ставшие легендарными, «висячие галереи».

Это открытые проходы-балконы, обнимающие двор по периметру и связывающие воедино парадные лестницы и входы в квартиры.

Выполненные из легкого, словно кружевного металла и стекла, с благородными бронзовыми перилами, они создают ощущение нереальности — будто мостки в небо или театральные балконы, застывшие в воздухе.

Эти галереи — не просто прихоть зодчего, стремившегося к красоте, хотя они, безусловно, очаровательны.

Они несли вполне конкретную функцию, облегчая доступ к многочисленным квартирам, спрятанным в глубинах здания.

Но их расположение, их воздушный вид создают совершенно особую атмосферу — удивительное сочетание замкнутости внутреннего пространства и ощущения простора над ним.

Стоя на такой галерее, невольно чувствуешь себя частью большого, многоярусного мира, где у каждого свой уголок, своя история, но всех объединяет общее небо над головой и этот необыкновенный «летающий» коридор.

Дом как живой организм: сплетение человеческих судеб

Доходный дом в те времена — это всегда целый космос, населенный самыми разнообразными обитателями.

И Дом Бака прожил свою долгую жизнь, вместив под своими крышами и за бронзовыми перилами своих галерей тысячи человеческих историй — радостных и печальных, громких и совсем тихих.

В дореволюционную пору здесь витал дух интеллигенции, процветающего купечества, чиновников высокого ранга. Квартиры поражали простором, заливались светом через высокие окна, даря уют и спокойствие.

Легко представить, как по этим галереям фланировали барышни и кавалеры, обмениваясь последними новостями, как звучал детский смех, как из открытых окон лились звуки рояля или оживленные беседы за вечерним чаем.

Галереи становились свидетелями мимолетных встреч, случайных знакомств, а, быть может, и тайных свиданий, скрытых от посторонних глаз стенами квартир.

А потом пришел XX век, разметавший привычный уклад.

Величественный доходный дом превратился в гигантский коммунальный улей. Роскошные анфилады были разделены на тесные комнатушки, где ютились порой целые семьи.

И «висячие галереи» тоже изменили свое предназначение. Из элегантных зон для прогулок они стали частью повседневного быта — местом, где сушили белье, где хранили старые вещи, где играли дети.

Их ажурная легкость вступала в пронзительный контраст с теснотой и неустроенностью коммунального существования.

Но и в этих условиях галереи оставались жизненно важным пространством — они были «улицей» внутри дома, местом неизбежных встреч, обмена новостями, соседских ссор и примирений.

Сколько же судеб, сколько невысказанных слов и переживаний впитали в себя эти стены и эти бронзовые перила!

Реальные истории и городские предания

Конечно, вокруг Дома Бака сложилось немало легенд и городских преданий. Говорят о тайных явках революционеров, о спрятанных кладах, о привидениях.

В страшные годы блокады Ленинграда дом, как и весь город, прошел через немыслимые испытания — голод, холод, бомбежки.

Но его хрупкие, казалось бы, галереи выстояли, став немыми свидетелями невероятной стойкости и мужества его обитателей.

Среди тех, кто в разное время жил в Доме Бака, называют, например, Льва Троцкого (хотя его пребывание здесь было кратким и не связано с революционной деятельностью в этот период).

В советские годы здесь обретали кров представители самых разных профессий и слоев общества — ученые, артисты, военные, простые рабочие.

Но самые ценные истории — это истории обычных людей: о том, как делили коммунальную кухню на несколько хозяев, как вместе встречали праздники в тесноте комнат, как ждали вестей с фронта, как поднимали детей в тяжелое послевоенное время, как мечтали о своей, отдельной квартире.

Дом, живущий и дышащий сегодня

Сегодня Дом Бака вступает в новую главу своей истории. Часть квартир обрела новых, частных владельцев, начались ремонты, дом постепенно меняет свой облик.

Но он по-прежнему остается живым, дышащим организмом, где прошлое и настоящее причудливо переплетаются. А его «висячие галереи» все так же притягивают взгляды — и тех, кто здесь живет, и редких гостей, оказавшихся во дворе и пораженных их необычностью.

Дом Бака — это не просто памятник архитектуры стиля модерн.

Это удивительная капсула времени, где каждый элемент — от парадных дверей до ажурных перил галерей — хранит отпечаток минувших эпох и следы тысяч человеческих жизней.

Его «висячие галереи» — это не просто конструктивное решение, это символ связи, общности, хрупкости и стойкости.

Пройдите по ним медленно, вглядитесь в старый двор, и вы непременно почувствуете биение сердца этого уникального дома, услышите отголоски шагов и голосов тех, кто ходил по этим галереям до вас.