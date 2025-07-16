Фраза из прошлого: откуда появился миф «бьет — значит любит»

Только во времена Екатерины Великой этот миф стали развеивать.

Фраза «бьет — значит любит» многим знакома как стереотип, который часто воспринимается как оправдание насилия в семье. Но почему же так говорили в России?

Чтобы понять это, нужно погрузиться в историю и посмотреть, как строились семейные отношения в допетровской Руси и, особенно, что об этом говорила книга «Домострой».

Что такое «Домострой» и зачем он нужен?

«Домострой» — это сборник советов и правил, который учил, как правильно вести семейную жизнь, управлять хозяйством и воспитывать детей и жену.

Для того времени семья была очень патриархальной: муж — это «гроза» дома, глава семьи, а жена — помощница, хозяйка домашнего очага.

Если жена ослушалась или нарушала порядок, «Домострой» разрешал мужу применять телесные наказания с очень строгими ограничениями, пишет Культура.рф.

Как и почему муж мог наказать жену?

В «Домострое» прописано, что бить жену можно было только за «великие и страшные» проступки — например, пьянство, измену, брань в адрес мужа или неисполнение семейных обязанностей.

Причем наказание рекомендовалось делать наедине, чтобы не позорить супругу публично. Нельзя было бить в определенные места — по глазам, ушам, под сердце, чтобы не нанести вреда здоровью.

Идея была в том, что муж должен «учить» жену, наказывать, но делать это «с любовью» и «сдержанно», то есть добиваться послушания без жестокости.

За наказанием следовало пожалеть супругу, ласково с ней говорить и готовиться ее поддерживать.

Почему возник стереотип «бьет — значит любит»?

Идея, что мужская строгость как проявление любви — не что-то новое и уникальное.

В XVI веке иностранцы, наблюдая за русской жизнью, записывали мнение, что муж, если любит жену, обязательно будет и ее наказывать — иначе она станет непослушной или «безобразной».

В народе даже были поговорки вроде «Бей жену в молодости — будет покой в старости», что отражало взгляд на побои как на часть воспитания и поддержания порядка.

На самом деле большинство женщин от таких «воспитательных мер» страдали. В судебных архивах того времени нередко встречаются жалобы на жестокость муже.

При Екатерине II за избиение жен уже начинали наказывать, а в XIX веке к этому стали относиться ещё серьезнее.

Как все это выглядело в жизни?

Хотя «Домострой» устанавливал правила даже для наказаний, на практике мужчины часто нарушали рекомендации и били жен гораздо жестче.

Бесправные женщины шли в церковь, суды и монастырь с жалобами на побои, что подтверждает их мучения, а не любовь.

Кроме того, женская задача была выполнять массу домашних дел, воспитывать детей, подавать хороший пример и «держать» хозяйство. Любое нарушение считалось смертельным грехом.

По сути, жена была в полной зависимости от мужа, и его наказания воспринимались как часть системы поддержания порядка — пусть и очень суровой и несправедливой.

Современный взгляд

Сегодня никто не оправдывает насилие в семье, и фраза «бьет — значит любит» — воспринимается как опасный миф, который годами служил прикрытием для домашнего насилия.

Но, посмотрев на историю, можно понять — откуда он взялся: в прошлом так строилась система семейных отношений, где любовь часто смешивалась со страхом, властью и жестокостью.

Подводя итог, можно сказать, что фраза «бьет — значит любит» — точно не про настоящие чувства. Эта фраза — темное наследие прошлого, которое не должно повторяться сегодня.