Домашнее насилие

Артистка пока никак не комментировала свой выпад.
Сюжет фильма «Мистер и миссис Смит» воплощается в реальность.
Скупердяй беспокоился о количестве поленьев.
Новоиспеченный муж уже успел навлечь на себя подозрения.
Актриса высказалась о прошлых отношениях после свадьбы звезды сериала «В клетке».
Линн Спирс эмоционально обратилась к дочери, обвинившей ее в домашнем насилии.
В 2016 году голливудская актриса обратилась в ФБР с требованием арестовать ее мужа.
Певица-шансонье долгое время не могла простить уехавшую в США дочь.
Ее актерская карьера, возможно, уже закончена, но на хайпе еще можно заработать.
Артистка пришла рассказать о домашнем насилии, но сама же и затроллила присутствующих.
Карьера актрисы подорвана из-за огульных обвинений в сторону бывшего мужа.
Отношения с домашним тихим деспотом не менее опасны, чем открытое насилие.
Хоккеист высказался об иске «Джека Воробья» к Эмбер Херд.
Требование о прекращении дела — обычное явление в судебных разбирательствах.
Над актрисой продолжаются сгущаться тучи.
Слушания в суде по делу о клевете против экс-супруги «Джека Воробья» продолжаются.
Актер требует взыскать с экс-супруги 50 миллионов долларов за клевету.
Скандальный бракоразводный процесс закончился не в пользу главы Дубая.
74-летняя супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз поделилась планами на будущее.
Виктория Макарская призналась в многолетнем насилии и даже измене в своей семье