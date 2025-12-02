«Злые, больные, неблагодарные?» Волонтёры перечислили самые живучие мифы о животных из приютов

Большинство собак и кошек легко привыкают к общению и жизни с людьми.

В Санкт-Петербурге сегодня насчитывается примерно две тысячи бездомных собак и около пятидесяти тысяч кошек. Несколько тысяч этих животных живут в приютах и ждут своего человека, однако многие жители города опасаются брать питомцев из таких заведений.

Существенным препятствием становятся многочисленные стереотипы и заблуждения, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».

Один из наиболее распространённых мифов гласит, что обитатели приютов обязательно болеют и имеют серьёзные проблемы со здоровьем.

На самом деле каждому животному проводят осмотр, делают необходимые прививки, а при необходимости организуют лечение. В приютах оказываются не только больные — иногда причинами становятся равнодушие или невнимательность предыдущих хозяев.

По словам директора организации «Приют для животных „Преданное сердце“» Наталии Авласевич:

«Приюты обязаны соблюдать карантины, вовремя вакцинировать животных и следить за состоянием поголовья.

Животные в острой фазе заболевания находятся в изоляторе и не пристраиваются домой. Если у животного есть заболевание, которое не подлежит лечению, то только будущий владелец принимает решение, готов он взять животное или нет».

Второе по частоте предубеждение связано с опасениями, будто питомцы из приютов плохо привыкают к новым условиям и могут проявлять агрессию. Факты показывают: подавляющее большинство котов и собак хорошо адаптируются к человеческому обществу.

Часть из них попадала к волонтёрам после пережитого насилия или неправильного обращения — страх перед человеком может вызывать временную настороженность.

Тем не менее, если спокойно относиться к животному и дать время освоиться, многие питомцы становятся дружелюбными и ласковыми. Для этого необходима терпимость и внимание со стороны новых хозяев.

Только так можно помочь животному обрести доверие к человеку и спокойно жить в новой семье.

Также встречается мнение, что приюты заинтересованы в максимально быстрой передаче животных новым хозяевам, не раскрывая возможные проблемы. Однако волонтёр и сооснователь «Кошкиного дома» Марина Мнева отмечает:

«Конечно, абсолютно здоровые животные — это редкость, как в приютах, так и у заводчиков, особенно разведенцев, которые, например, зная о генетических заболеваниях, продолжают плодить.

Как раз у них главная цель — дешевле прокормить и побыстрее продать. Это бизнес. В приютах, в основном, трудятся волонтёры, которые стараются помочь попавшим в беду животным. Соответственно, и отношение другое».

Не всё отрицательное, что говорят о приютах, соответствует действительности. Тем не менее специалистам советуют быть внимательными: существуют и нечестные организации. В добросовестном приюте всегда чисто, нет резкого запаха, а сотрудники поддерживают порядок даже при большом количестве подопечных.

Животные, проживающие в таких условиях, обычно аккуратны, их шерсть ухожена, взгляд ясен, не наблюдается признаков истощения или агрессии.

Внимание к состоянию питомцев и порядку внутри учреждения говорит о его надёжности. Это напрямую влияет на адаптацию будущих домашних любимцев.

Во многих городских приютах действует система поддержки для новых владельцев. Часто животное передают хозяину на испытательный срок от недели до двух, в это время специалисты центра поддерживают связь, делятся советами, отвечают на возникающие вопросы и контролируют, как проходит привыкание животного к дому.

Ранее стало известно, что приюты Ленинградской области получили финансовую поддержку на сумму пять миллионов рублей. Средства направлены на приобретение новых вольеров и модулей для ветеринарной помощи.