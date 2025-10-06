«Жена бывает кусачей»: семейная драма из Ленобласти вызвала бурную реакцию петербуржцев

В селе Паша Ленинградской области произошел инцидент, который иначе как шокирующим не назовешь.

После ожесточенной семейной ссоры, женщина, в порыве гнева, прибегла к радикальным мерам, причинив своему мужу не только физическую боль, но и моральную. С последствиями.

«Любимая» превратилась в «кобру»

Как пишет Mash на Мойке, мужчина проснулся посреди ночи от резкой боли в ноге.

«В его ногу зубами вцепилась любимая», — сообщает источник.

Ночью произошла не только эта «атака», но и пропажа документов мужчины. Спустя несколько дней нога пострадавшего начала опухать, и стало ясно, что «с укусом занеслась серьезная инфекция».

Флегмона и обвинения: от бытового конфликта к уголовному делу

Мужчину пришлось госпитализировать в хирургическое отделение, где ему диагностировали флегмону — острое гнойное воспаление.

В полиции пострадавший просил наказать свою супругу за причиненные травмы, кражу документов и, по его мнению, «занесенное через рану венерическое заболевание».

Общественный резонанс: от Достоевского до «зомби»

Эта история вызвала бурную реакцию среди петербуржцев.

В комментариях звучат разные мнения: от сарказма («Не любимая, а кобра какая-то. Интересные однако ролевые игры») до отсылок к классике («Это ж еще Достоевский писал: “старушонка вредна…"»).

«Я знал что зомби уже здесь, и могут быть среди близких».

Некоторые видят в этом отражение серьезных проблем в отношениях:

«Жена бывает кусачей только от жизни собачьей».

«Вот как важно чистить зубы».

Появились и мнения, связанные с домашним насилием:

«Ну что теперь будут мужчины голосовать за закон о домашнем насилии?».