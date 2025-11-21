Городовой / Город / Пенсионерам — передышка, петербуржцам — новая возможность: что изменится в 2025 году и почему об этом стоит знать заранее
Пенсионерам — передышка, петербуржцам — новая возможность: что изменится в 2025 году и почему об этом стоит знать заранее

Опубликовано: 21 ноября 2025 14:18
Global Look Press / Oksana Korol / Business Online

Социальный Фонд России упрощает жизнь пенсионеров.

Социальный фонд России реализовал очередной шаг в переходе сферы социального обеспечения на цифровые рельсы, введя электронное свидетельство пенсионера.

Теперь подтверждать свой статус возможно посредством документа с QR-кодом, который предоставлен в личном кабинете на портале государственных услуг. Новшество стало альтернативой привычной пластиковой карточке.

Ключевым преимуществом стало то, что дополнительное оформление не требуется. У всех граждан, уже получающих пенсию, QR-код автоматически размещается в их личном кабинете на госуслугах.

У тех, кто только выходит на пенсию, цифровое свидетельство появляется в течение десяти дней после утверждения пенсионных выплат.

Глава фонда Сергей Чирков отметил новое удобство для пенсионеров:

«Обладателю QR-кода больше не нужно носить с собой пластиковую карточку. Достаточно зайти с телефона на «Госуслуги» и в любой момент подтвердить свой статус».

Чтобы получить доступ к электронному свидетельству, нужно выполнить несколько шагов в личном кабинете на портале, после чего на экране появится удостоверение с QR-кодом. Этот документ можно предъявлять в случаях, когда требуется подтверждение наличия льгот.

Если электронный вариант не отображается, достаточно воспользоваться кнопкой «Запросить» — после этого фонд в течение одного рабочего дня добавит удостоверение в личный кабинет пользователя.

В то же время все ранее выданные пластиковые документы продолжают действовать — обменивать их на цифровые нет необходимости. Тем, кто предпочитает традиционный формат, могут и далее пользоваться пластиковым удостоверением.

Ранее «Городовой» сообщал, как легально повысить свою пенсию.

Автор:
Юлия Аликова
Город
