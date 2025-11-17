«Эти периоды часто нужно подтвердить документами»: как превратить свой труд в пенсионные баллы

Как легально повысить свою пенсию?

Накопление пенсионных баллов — залог достойной пенсии в будущем. Но как легально пополнить свой пенсионный “кошелек”, особенно если официальная зарплата невысока или работа происходит в нестандартном формате?

Эксперт по пенсии Александр Михалев раскрывает несколько проверенных способов.

Официальная работа — основа основ

Самый надежный и распространенный способ накопления пенсионных баллов — это официальное трудоустройство.

«Работодатель перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд — по ним вам автоматически начисляют пенсионные баллы за каждый год работы», — объясняет Александр Михалев в беседе с «Городовой».

Чем выше «белая» зарплата и, соответственно, официальные взносы, тем больше баллов будет начислено.

Эксперт советует регулярно проверять свои данные в личном кабинете ПФР или на Госуслугах, чтобы быть уверенным в корректности начислений.

ИП, самозанятые и добровольные взносы: расширяем горизонты

Для индивидуальных предпринимателей и других лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы, существует возможность получать баллы пропорционально внесенным суммам.

«Минимальный добровольный взнос за год даёт около 0,97 балла», — приводит пример эксперт.

Если есть желание накопить больше, можно платить взносы сверх минимума.

«Самозанятые могут вступить в добровольные правоотношения по ОПС и платить страховые взносы», — напоминает Александр Михалев.

Этот путь также позволяет «пополнить» индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК).

“Купить” баллы: законный путь к пенсии

Существует и механизм «покупки» баллов через добровольные взносы.

«Есть механизм добровольной уплаты страховых взносов — этим способом можно получить дополнительные баллы (например, если не хватает для назначения пенсии)», — говорит эксперт.

Стоимость одного коэффициента и минимальный годовой платеж устанавливаются официально. Этот способ особенно актуален для тех, кто близок к пенсионному возрасту, но не набирает нужного количества баллов.

Нестраховые периоды: баллы за социально значимые действия

Помимо работы, некоторые периоды жизни также засчитываются в страховой стаж и приносят пенсионные баллы. К ним относятся:

Уход за ребёнком: до 1,5 лет, в сумме до 6 лет, за каждый год начисляются фиксированные ИПК.

Служба по призыву в армии: год службы равен 1,8 балла.

Уход за нетрудоспособным членом семьи, участие в СВО и другие социально значимые периоды, которые в отдельных случаях имеют свои правила подтверждения.

«Эти периоды часто нужно подтвердить документами», — подчеркивает Александр Михалев.

Исправляем ошибки: возвращаем “забытые” баллы

Некоторые годы стажа могут быть упущены из-за ошибок в учете или недобросовестности работодателей.

«Иногда работодатели не отражали взносы или в документах «пропали» годы стажа», — отмечает эксперт.

Проверка Индивидуального лицевого счета (ИЛС), запрос справки СЗИ-ИЛС или заявление в ПФР могут помочь «вернуть вам баллы задним числом». Это «легальный и часто эффективный путь» к увеличению пенсионных накоплений.