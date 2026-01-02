Дома, что плывут: как хаусботы и дебаркадеры покоряют берега Петербурга

Эволюция домов на воде и их будущее в России.

Идея жизни на воде, когда-то вызванная экономическими трудностями, сегодня превратилась в модный тренд.

Хаусботы и дебаркадеры, некогда экзотика, набирают популярность и в России, а Санкт-Петербург становится одним из центров этого набирающего обороты движения.

Разнообразие домов на воде: От лодки до коттеджа

Плавучие дома — это целая философия жизни, предлагающая различные варианты, от компактных «домов-лодок» (хаусботов) до просторных «коттеджей на воде».

Хаусботы, оснащённые двигателями, позволяют самостоятельно перемещаться по водным просторам, тогда как дебаркадеры — более крупные, стационарные или мобильные пристани — служат основой для целых домов.

«Хаусбот (от англ. houseboat — «дом-лодка») — это судно, специально спроектированное для проживания», — поясняет суть этого типа жилья.

История: От кризиса к моде

Истоки плавучих домов уходят в конец XIX века, когда в США из-за экономического кризиса тысячи семей были вынуждены искать новое жильё на воде.

Мода на хаусботы достигла своего пика в середине XX века, а затем получила новое развитие благодаря компаниям, строящим суда с прочными корпусами и комфортными надстройками.

Европа, особенно Англия, Франция, Нидерланды и Германия, подхватила тренд, привлекая тех, кто искал альтернативу высоким налогам на землю или испытывал нехватку свободного пространства в городах.

Российская специфика: Начало пути

В России плавучие дома начали набирать популярность лишь в начале 2000-х годов.

Их производство освоили лишь несколько компаний, но многие энтузиасты строят хаусботы для себя, зачастую превращая свои проекты в основу для будущего бизнеса.

Санкт-Петербург, хоть и не стал массовым рынком для плавучих домов, демонстрирует растущий интерес к аренде хаусботов.

Юридические тонкости и ценовой диапазон

Знаковым событием для развития этого направления стал прецедент 2024 года: Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти разрешил компании «Марина» размещать хаусботы в Галерной гавани, отклонив требования о расторжении договора водопользования.

Это решение открывает двери для дальнейших проектов, при условии соблюдения всех норм безопасности, экологии и судоходства.

Стоимость аренды хаусбота в Петербурге варьируется от 7 500 до 35 000 рублей в сутки.

Приобрести же хаусбот можно только в частном порядке, а цены на них зависят от класса, площади и оснащения, колеблясь от 12 до 25 миллионов рублей.

Важно помнить, что хаусботы в России не относятся к жилому фонду. Они регистрируются как маломерные суда, что исключает возможность прописки, оформления ипотеки или получения налогового вычета.

Популярные виды плавучих домов включают дома на понтонах, переоборудованные баржи и многоэтажные дебаркадеры на бетонных конструкциях.

По оценкам экспертов, в России насчитывается около 500 хаусботов, и приморские города, такие как Калининград, активно используют их для сдачи туристам, принося значительный доход.